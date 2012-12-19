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亚洲 | 2012年 12月 19日 星期三 16:11 BJT

金属期市: 期铜持稳,美国财政悬崖谈判取得进展带来支撑

0711GMT基本金属价格:
 金属         最新报价       变动    涨跌%   年初迄今
                                                涨跌%
 LME期铜       8027.00       3.00    +0.04       5.62
 上海期铜        57650       -230    -0.40       4.14
 COMEX期铜      365.80       0.45    +0.12       6.46
 LME期铝       2102.75       4.75    +0.23       4.10
 上海期铝        15290        -10    -0.07      -3.50
 LME期锌       2080.50      -9.50    -0.45      12.76
 上海期锌        15460        -85    -0.55       4.49
 LME期镍      17730.00     -70.00    -0.39      -5.24
 LME期铅       2316.25      -2.75    -0.12      13.82
 上海期铅     15310.00     -30.00    -0.20       0.16
 LME期锡      23550.00      25.00    +0.11      22.66
 LME/上海套利价差^  851
 
    注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX 报价为美分/磅
    上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
    ^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜
价格.(完)

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