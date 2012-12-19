金属期市: 期铜持稳,美国财政悬崖谈判取得进展带来支撑

0711GMT基本金属价格: 金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今 涨跌% LME期铜 8027.00 3.00 +0.04 5.62 上海期铜 57650 -230 -0.40 4.14 COMEX期铜 365.80 0.45 +0.12 6.46 LME期铝 2102.75 4.75 +0.23 4.10 上海期铝 15290 -10 -0.07 -3.50 LME期锌 2080.50 -9.50 -0.45 12.76 上海期锌 15460 -85 -0.55 4.49 LME期镍 17730.00 -70.00 -0.39 -5.24 LME期铅 2316.25 -2.75 -0.12 13.82 上海期铅 15310.00 -30.00 -0.20 0.16 LME期锡 23550.00 25.00 +0.11 22.66 LME/上海套利价差^ 851 注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX 报价为美分/磅 上海和COMEX合约为交投最活跃的月份 ^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜 价格.(完)