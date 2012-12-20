金属期市:期铜接近一个月低位,因美国财政悬崖磋商再陷僵局

* 美国财政悬崖磋商再度停滞,紧张气氛加剧

* 数据显示美国就业增长有限

* 美国第三季GDP增幅被上修至3.1%

路透伦敦12月20日 - 期铜周四触及近一个月最低,因美国财政悬崖磋商再陷僵局及美国就业数据疲弱而承压,但美国第三季GDP被上修,限制铜价跌幅.

美国政界人士需达成削减预算赤字的协议,才能避免一系列增税和减支举措在明年1月自动实施.如果不能达成协议,将拖累美国经济重陷衰退.

周三的磋商未取得任何进展.

"过去几日,市场寄望政界人士会找到化解分歧的方案,但看似磋商形势在周三再度恶化,"德国商业银行的分析师Daniel Briesemann表示.

"因此,看起来,他们无法在年底前解决财政悬崖问题,这可能在今日重压与经济周期有着更为紧密关联度的商品."

民主和共和两党间的紧张气氛预计将在周四进一步加剧,届时,共和党领导人计划推动其税务议案在国会获得通过,该计划让总统奥巴马非常不悦.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 回落2%,至每吨7,772美元,低于周三收盘价7,926美元.

稍早公布的美国数据显示,就业市场成长仍然温和,令铜需求前景蒙阴.数据公布后不久,铜价跌至11月28日以来最低7,735美元.

在跌至8,000美元关口之下后,铜价又面临来自关注技术图表的交易商的压力.

铜价跌至30,100和200日移动均线之下,这三条均线在7,877/$7,878美元附近交汇.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜 收低7美分,报每磅3.5250美元,盘中在3.5175-3.5800美元之间交投.

美国第三季GDP数据被上修,部分缓解了对美国经济疲弱的疑虑,但不足以推高铜价.

美国商务部公布的数据显示,第三季GDP终值为增长3.1%,初值为增长2.7%.

其他金属方面,三个月期铝 收盘时没有成交,买入价报每吨2,060美元,周三收报每吨2,085美元.

国际铝业协会周四公布的数据显示,11月原铝日均产量小增至67,600吨,10月为67,200吨.

三个月期锡 收盘时没有成交,买入价为每吨23,325美元,前一日报23,500美元.三个月期铅 收报每吨2,325美元,周三报2,337美元.

三个月期锌 收报每吨2,071美元,前一日收报2,086美元.三个月期镍 报每吨17,575美元,周三报17,750美元.

以下为1710GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今