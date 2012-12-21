金属期市: 铜价微升,聚焦美国财政悬崖谈判

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
市场人士正密切关注华盛顿为避开"财政悬崖"进行的谈判进程. 美国共和党众议员周四表示,众议院议长贝纳因票数不足决定取消对 共和党"财政悬崖"税收提案的投票,给未来的磋商带来不确定性.[ID:nL4S 09V070] 美国第三季经济成长速度快于先前的估算,受出口与政府支出提振.但 全球需求低迷以及美国面临财政紧缩,可能再度阻碍经济成长.上周初请失 业金人数增加,则说明就业成长仍然乏力. 秘鲁矿业能源部长周四表示,该国未来两年铜产量将增加近一倍.(完)
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。