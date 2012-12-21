金属期市: 铜价微升,聚焦美国财政悬崖谈判

市场人士正密切关注华盛顿为避开"财政悬崖"进行的谈判进程. 美国共和党众议员周四表示,众议院议长贝纳因票数不足决定取消对 共和党"财政悬崖"税收提案的投票,给未来的磋商带来不确定性.[ID:nL4S 09V070] 美国第三季经济成长速度快于先前的估算,受出口与政府支出提振.但 全球需求低迷以及美国面临财政紧缩,可能再度阻碍经济成长.上周初请失 业金人数增加,则说明就业成长仍然乏力. 秘鲁矿业能源部长周四表示,该国未来两年铜产量将增加近一倍.(完)