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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 10:21 BJT

金属期市: 铜价微升,聚焦美国财政悬崖谈判

市场人士正密切关注华盛顿为避开"财政悬崖"进行的谈判进程.
    
    美国共和党众议员周四表示,众议院议长贝纳因票数不足决定取消对
共和党"财政悬崖"税收提案的投票,给未来的磋商带来不确定性.[ID:nL4S
09V070]
    
    美国第三季经济成长速度快于先前的估算,受出口与政府支出提振.但
全球需求低迷以及美国面临财政紧缩,可能再度阻碍经济成长.上周初请失
业金人数增加,则说明就业成长仍然乏力. 
    
    秘鲁矿业能源部长周四表示,该国未来两年铜产量将增加近一倍.(完)

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