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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 16:48 BJT

金属期市: 伦敦期铜由三周低点反弹,聚焦美国财政谈判

0707GMT基本金属价格:
 金属        最新报价      变动    涨跌%  年初迄
                                          今涨跌
                                               %
 LME期铜      7825.00     53.00    +0.68    2.96
 上海期铜       56740      -130    -0.23    2.49
 COMEX期铜     355.65      2.05    +0.58    3.51
 LME期铝      2063.00      3.00    +0.15    2.13
 上海期铝       15260        10    +0.07   -3.69
 LME期锌      2062.25     -8.75    -0.42   11.78
 上海期锌       15385        10    +0.07    3.99
 LME期镍     17458.00   -117.00    -0.67   -6.69
 LME期铅      2311.75    -13.25    -0.57   13.60
 上海期铅    15280.00    -40.00    -0.26   -0.03
 LME期锡     23393.00     68.00    +0.29   21.84
 LME/上海套利价差^  293
 
    注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX 报价为美分/磅
    上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
    ^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜
价格.(完)

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