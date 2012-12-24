金属期市: 期铜价格小涨,关注美国财政谈判

"基本上这是两个党派之间的政治斗争,最终他们将会达成一致,"南华期货分析师朱斌表示."不过,谈判过程中产生的不确定性使投资者缺乏信心."
0702GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 微涨0.3%,报每吨7,854.5美元;上周跌近3%,单周跌幅为6月初以来最大.铜价亚洲早盘时在46美元的区间波动.
路透分析师王涛表示,技术分析显示,伦铜日内可能跌至每吨7,757美元,因为由上周四低点7,735美元反弹的涨势似乎已经结束.
上海期货交易所主力3月期铜合约 收涨0.2%,报每吨56,850元人民币(9,100美元).
截至12月20日,LME铜库存<0#MCUSTX-LOC>升至312,400吨,为2月中旬以来最高,不过较上年同期减少近16%.
0702GMT基本金属价格:
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄
今涨跌
%
LME期铜 7854.50 23.00 +0.29 3.35
上海期铜 56850 110 +0.19 2.69
COMEX期铜 356.85 0.15 +0.04 3.86
LME期铝 2088.75 6.75 +0.32 3.40
上海期铝 15280 20 +0.13 -3.57
LME期锌 2079.25 -2.75 -0.13 12.70
上海期锌 15490 105 +0.68 4.70
LME期镍 17360.00 10.00 +0.06 -7.22
LME期铅 2299.00 -8.00 -0.35 12.97
上海期铅 15260.00 -20.00 -0.13 -0.16
LME期锡 23148.00 -77.00 -0.33 20.56
LME/上海套利价差^ 429
注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX 报价为美分/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)