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亚洲 | 2012年 12月 25日 星期二 04:29 BJT

金属期市:期铜小跌,受美国财政悬崖协议的不确定性打压

路透伦敦12月24日 - 期铜价格周一小跌,上周录得逾六个月最大单周
跌幅,美国财政谈判的不确定性令工业金属前景蒙尘,且圣诞节假期各个市
场交投均清淡.
    
    为避免6,000亿美元增税和减支措施在明年初生效的磋商陷入僵局,周
日部分美国议员表达了对美国可能在九日内跌落财政悬崖的担忧.
    
    但多数风险资产在今年最后一个交易周开局变动不大,因全球投资人
仍预计美国能达成协议避免经济重陷衰退.
    
    伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨7,801美元,上周五
收报7,831.50美元.
    
    上周,LME期铜大跌近3%,为6月初来最大周度跌幅.
    
    根据商品期货交易委员会(CFTC)数据,在截至12月18日该周,投机商增
加对美国期铜净多头押注至24,531口,为去年8月来最高.
    
    路透市场分析师王涛(音译)表示,技术分析师暗示LME期铜可能日内跌
至7,757美元,因自周四低点7,735美元的微弱反弹看来已经终结.
    
    期铝 收报2,092美元,上周五收报2,082美元,期锌 收盘
时未成交,最后买价为2,090美元,上周五最后买价为2,082美元,期铅<CMPB
3>由2,307美元升至2,319美元.
    
    期镍 收报每吨17,005美元,上周五报17,350美元.期锡 
由23,225美元跌至23,200美元.
    
    以下为1333GMT基本金属主力合约报价: 
                                                2011年      年初
迄今 
                最新报价        变动     涨跌%     收市价       
涨跌%  
  --------------------------------------------------------------
-----
  COMEX期铜       355.15       -0.45     -0.13     344.75      3
.02
  LME期铝        2081.25       -0.75     -0.04    2020.00      3
.03
  LME期铜        7803.00      -28.50     -0.36    7600.00      2
.67
  LME期铅        2313.25        6.25     +0.27    2034.00     13
.73
  LME期镍       17178.00     -172.00     -0.99   18650.00     -7
.89
  LME期锡       23125.00     -100.00     -0.43   19200.00     20
.44
  LME期锌        2082.25       11.25     +0.54    1845.00     12
.86
  上海期铝       15280.00       20.00     +0.13   15845.00     -
3.57
  上海期铜       56850.00      110.00     +0.19   55360.00      
2.69
  上海期锌       15490.00      105.00     +0.68   14795.00      
4.70
 ---------------------------------------------------------------
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  注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合
约为人民币/吨.(完)

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