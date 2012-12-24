金属期市:期铜小跌,受美国财政悬崖协议的不确定性打压

路透伦敦12月24日 - 期铜价格周一小跌,上周录得逾六个月最大单周 跌幅,美国财政谈判的不确定性令工业金属前景蒙尘,且圣诞节假期各个市 场交投均清淡. 为避免6,000亿美元增税和减支措施在明年初生效的磋商陷入僵局,周 日部分美国议员表达了对美国可能在九日内跌落财政悬崖的担忧. 但多数风险资产在今年最后一个交易周开局变动不大,因全球投资人 仍预计美国能达成协议避免经济重陷衰退. 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨7,801美元,上周五 收报7,831.50美元. 上周,LME期铜大跌近3%,为6月初来最大周度跌幅. 根据商品期货交易委员会(CFTC)数据,在截至12月18日该周,投机商增 加对美国期铜净多头押注至24,531口,为去年8月来最高. 路透市场分析师王涛(音译)表示,技术分析师暗示LME期铜可能日内跌 至7,757美元,因自周四低点7,735美元的微弱反弹看来已经终结. 期铝 收报2,092美元,上周五收报2,082美元,期锌 收盘 时未成交,最后买价为2,090美元,上周五最后买价为2,082美元,期铅<CMPB 3>由2,307美元升至2,319美元. 期镍 收报每吨17,005美元,上周五报17,350美元.期锡 由23,225美元跌至23,200美元. 以下为1333GMT基本金属主力合约报价: 2011年 年初 迄今 最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% -------------------------------------------------------------- ----- COMEX期铜 355.15 -0.45 -0.13 344.75 3 .02 LME期铝 2081.25 -0.75 -0.04 2020.00 3 .03 LME期铜 7803.00 -28.50 -0.36 7600.00 2 .67 LME期铅 2313.25 6.25 +0.27 2034.00 13 .73 LME期镍 17178.00 -172.00 -0.99 18650.00 -7 .89 LME期锡 23125.00 -100.00 -0.43 19200.00 20 .44 LME期锌 2082.25 11.25 +0.54 1845.00 12 .86 上海期铝 15280.00 20.00 +0.13 15845.00 - 3.57 上海期铜 56850.00 110.00 +0.19 55360.00 2.69 上海期锌 15490.00 105.00 +0.68 14795.00 4.70 --------------------------------------------------------------- ---- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合 约为人民币/吨.(完)