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亚洲 | 2012年 12月 25日 星期二 11:01 BJT

金属期市: 沪铜几近持平,市场焦点集中于美国财政谈判

伦敦金属交易所(LME)周二和周三因圣诞节假期而休市.

"由于欠缺重大经济数据,且全球市场交易员离场,市场可能会平静无波,并关注美国财政悬崖的谈判进展,"上海中期期货分析师方俊峰表示.

他并称,期铜短期会因市场流动性改善而得到提振,但长期前景较不确定.

北京当局曾表示,明年将继续控管不动产市场;同时誓言要确保经济成长稳定.

"只要地产市场迟滞,铜消耗便难有起色,"一驻中国宁波的交易员表示.(完)

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(编译 戴素萍; 审校 李爽)

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