金属期市: 沪铜触及一周高位,市场关注中国需求好转

"市场聚焦在中国经济的复苏上,"中国国际期货分析师Liu Xu称.

"如果政府维持着当前的政策压力,房地产市场仍会升温,我们预期不会出台更多严厉的打压措施."

新华社援引住建部部长姜伟新讲话称,2013年要坚定不移地搞好房地产市场调控,首先要继续贯彻落实好既有调控政策.

0212GMT,上海期交所主力4月期铜合约 几无变动,报每吨57,150元人民币(9,200美元),从盘中稍早前触及的一周高位57,280元人民币回落.

伦敦金属交易所(LME)周三仍因圣诞假期而关闭.(完)

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