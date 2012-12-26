金属期市: 沪铜触及一周高位,市场关注中国需求好转

港股业绩：东亚银行去年净利下降33%符预期，中国业务亏损4.6亿港元
路透香港2月17日 - 香港本地最大独立银行--东亚银行周五公布，去年净利同比下降33%，符合市场预期，惟中国业务录得净亏损4.6亿港元。
"市场聚焦在中国经济的复苏上,"中国国际期货分析师Liu Xu称.
"如果政府维持着当前的政策压力,房地产市场仍会升温,我们预期不会出台更多严厉的打压措施."
新华社援引住建部部长姜伟新讲话称,2013年要坚定不移地搞好房地产市场调控,首先要继续贯彻落实好既有调控政策.
0212GMT,上海期交所主力4月期铜合约 几无变动,报每吨57,150元人民币(9,200美元),从盘中稍早前触及的一周高位57,280元人民币回落.
伦敦金属交易所(LME)周三仍因圣诞假期而关闭.(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 梁睿雪; 审校 龚芳)
路透香港2月17日 - 香港本地最大独立银行--东亚银行周五公布，去年净利同比下降33%，符合市场预期，惟中国业务录得净亏损4.6亿港元。
路透2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾精成科技正在市场寻求约30亿元台币(9,700万美元)的再融资贷款。
0425GMT，加权指数下跌0.1%至9,763.93点。上日收盘跌0.3%，结束之前五日连涨，这期间曾一度升至2015年5月以来最高水准。