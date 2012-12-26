重发-金属期市: 沪铜盘中触及一周高位,关注中国需求前景好转

(重发以补充遗漏段落) 路透新加坡12月26日 - 上海期铜周三升至一周高位,因中国需求前景好转,但期价缩减早盘涨幅几收平盘, 因对于美国可能出现财政危机的忧虑令投资者保持谨慎. 虽然中国政府坚持严控房地产市场,但希望增加土地销售的地方政府却推出一系列举措以支持市场,包括放 松购房限制以及信贷条件等.而房地产市场的改善将提振对铜等基本金属的需求. "市场在关注中国经济的复苏,"中国国际期货有限公司分析师刘旭称. "尽管政府维持当前的政策压力,市场仍将回暖.我们预计不会有更加严厉的打击措施." 中国住房和城乡建设部周二表示,明年会继续实行限购措施,坚决抑制投机、投资性住房需求,支持合理自 住和改善性需求.. 上海期交所主力4月期铜合约 接近收平,报每吨57,160元人民币(9,200美元),低于日内稍早触及的 一周高位57,280元. 根据交易所初步数据,成交量下滑至180,312口,成为2011年8月以来最为清淡的交易日,周二为305,798口. 投资者结清头寸锁定全年获利,因此市场活动在接近年底时放缓. 伦敦金属交易所(LME)周三仍将因圣诞假期休市. 投资者将关注圣诞假期后的美国财政悬崖谈判.参议院会议将在周四举行.众议院料也会在当天开会. 0703GMT基本金属价格: 金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄 今涨跌% 上海期铜 57160 40 +0.07 3.25 上海期铝 15300 -15 -0.10 -3.44 上海期锌 15490 -35 -0.23 4.70 上海期铅 15230.00 -35.00 -0.23 -0.36 注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX 报价为美分/磅 上海和COMEX合约为交投最活跃的月份(完)