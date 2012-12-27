版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 12:28 BJT

金属期市: 伦敦期铜升至一周高位,受中国股市表现和工业企业获利数据提振

0425GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 最新上涨1.37%至每吨7,917美元.稍早时曾触及12月19日以来的最高点7,945.25美元.

上海期交所交易主力4月期铜 最新报每吨57,440元人民币.

有些市场人士慎防市况清淡导致波幅剧烈.不过实货市场走势仍然迟滞.

"实货市场成交量相当低,年底的时候交易商手头上现金比较吃紧,"上海一位交易商说."在宏观经济情况或者政策方面,我想并没有太大变化."

美国预算协商重回市场焦点,投资人正观望白宫及共和党能否达成避免坠入财政悬崖的协议. (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪; 审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐