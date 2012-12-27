金属期市: 伦敦期铜升至一周高位,受中国股市表现和工业企业获利数据提振

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
0425GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 最新上涨1.37%至每吨7,917美元.稍早时曾触及12月19日以来的最高点7,945.25美元.
上海期交所交易主力4月期铜 最新报每吨57,440元人民币.
有些市场人士慎防市况清淡导致波幅剧烈.不过实货市场走势仍然迟滞.
"实货市场成交量相当低,年底的时候交易商手头上现金比较吃紧,"上海一位交易商说."在宏观经济情况或者政策方面,我想并没有太大变化."
美国预算协商重回市场焦点,投资人正观望白宫及共和党能否达成避免坠入财政悬崖的协议. (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪; 审校 龚芳)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI