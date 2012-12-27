金属期市: 伦铜有望录得一个月最大单日升幅,寄望中国经济复苏

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
0701GMT基本金属价格: 金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄 今涨跌% LME期铜 7925.00 124.00 +1.59 4.28 上海期铜 57550 390 +0.68 3.96 COMEX期铜 360.45 0.70 +0.19 4.90 LME期铝 2094.50 3.50 +0.17 3.69 上海期铝 15350 50 +0.33 -3.12 LME期锌 2092.75 2.75 +0.13 13.43 上海期锌 15585 95 +0.61 5.34 LME期镍 17417.00 342.00 +2.00 -6.91 LME期铅 2326.75 8.25 +0.36 14.34 上海期铅 15240.00 10.00 +0.07 -0.29 LME期锡 23400.00 200.00 +0.86 21.88 LME/上海套利价差^ 375 注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX 报价为美分/磅 上海和COMEX合约为交投最活跃的月份 ^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上1 7%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼; 审校 王洋)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI