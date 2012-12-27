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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 16:10 BJT

金属期市: 伦铜有望录得一个月最大单日升幅,寄望中国经济复苏

0701GMT基本金属价格:
 金属          最新报价      变动     涨跌%   年初迄
                                             今涨跌%
 LME期铜        7925.00    124.00     +1.59     4.28
 上海期铜         57550       390     +0.68     3.96
 COMEX期铜       360.45      0.70     +0.19     4.90
 LME期铝        2094.50      3.50     +0.17     3.69
 上海期铝         15350        50     +0.33    -3.12
 LME期锌        2092.75      2.75     +0.13    13.43
 上海期锌         15585        95     +0.61     5.34
 LME期镍       17417.00    342.00     +2.00    -6.91
 LME期铅        2326.75      8.25     +0.36    14.34
 上海期铅      15240.00     10.00     +0.07    -0.29
 LME期锡       23400.00    200.00     +0.86    21.88
 LME/上海套利价差^  375
 
    注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX 
报价为美分/磅
    上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
    ^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上1
7%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)
      
          
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市      COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 王翔琼; 审校 王洋)

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