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亚洲 | 2012年 12月 28日 星期五 02:09 BJT

金属期市:期铜上涨,因数据显示中国经济成长加速

* 中国11月工业企业实现利润同比增幅达22.8%
    * 市场仍关注美国财政悬崖谈判

    路透伦敦12月27日 - 期铜价格周四在清淡交投中升至一周高位,从之
前交易日的跌势中反弹,因中国公布的经济数据令人鼓舞,巩固了全球最大
金属消费国的经济复苏的迹象.
    
    伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 大涨逾1%,收报每吨7,915美
元,周一收报7,801美元.本周因圣诞节假期交易日减少.
    
    铜价势将录得本月最大单日升幅,今日日高7,945.25美元为12月19日
来最高.
    
    中国国家统计局周四公布,中国11月份规模以上工业企业实现利润6,3
85亿元人民币,同比增幅继续扩大至22.8%,增幅较10月份继续上升.
    
    全球铜消费中约四成靠中国.
    
    "不仅仅是这一个数据,近期中国公布的一系列数据都颇为令人鼓舞,
所有迹象都显示中国经济可能已经触底,目前正在缓慢加速.至少是在改善
,这对金属等受经济周期影响的市场有利."瑞信分析师Tobias Merath表示
.
    
    "但我认为今日反弹也是因圣诞节前市场下挫.该日下跌理由不足,现
在市况颇为清淡,几个单就能左右市场."
    
    交易员也警告清淡的假日交易令走势被夸大,而实货市场仍表现迟滞.
    
    展望后市,分析师表示,美国的预算谈判可能在未来几周决定金属价格
走势方向,因投资人关注白宫和共和党是否能达成协议,避免明年伊始的大
规模增税和减支.
    
    若未能达成协议,美国经济可能重陷衰退.
    
    三个月期锡 由23,200美元升至23,400美元.期铝 收报2
,080美元,周一收报2,092美元,上周五收报2,082美元,期锌 由2,09
0美元升至2,102美元,期铅 由2,319美元升至2,335美元.期镍<CMNI
3>由每吨17,005美元升至17,275美元.
    
    以下为1705GMT基本金属主力合约报价: 
                                                2011年      年初
迄今 
                最新报价        变动     涨跌%     收市价       
涨跌%  
  --------------------------------------------------------------
-----
  COMEX期铜       359.10        0.75     +0.21     344.75      4
.16
  LME期铝        2080.50       -1.50     -0.07    2020.00      3
.00
  LME期铜        7914.75       83.25     +1.06    7600.00      4
.14
  LME期铅        2336.75       29.75     +1.29    2034.00     14
.88
  LME期镍       17275.00      -75.00     -0.43   18650.00     -7
.37
  LME期锡       23401.00      176.00     +0.76   19200.00     21
.88
  LME期锌        2100.50       29.50     +1.42    1845.00     13
.85
  上海期铝       15350.00       50.00     +0.33   15845.00     -
3.12
  上海期铜       57450.00      360.00     +0.63   55360.00      
3.78
  上海期锌       15585.00       95.00     +0.61   14795.00      
5.34
 ---------------------------------------------------------------
----  
  注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合
约为人民币/吨.(完)

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