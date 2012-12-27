金属期市:期铜上涨,因数据显示中国经济成长加速

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 中国11月工业企业实现利润同比增幅达22.8% * 市场仍关注美国财政悬崖谈判 路透伦敦12月27日 - 期铜价格周四在清淡交投中升至一周高位,从之 前交易日的跌势中反弹,因中国公布的经济数据令人鼓舞,巩固了全球最大 金属消费国的经济复苏的迹象. 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 大涨逾1%,收报每吨7,915美 元,周一收报7,801美元.本周因圣诞节假期交易日减少. 铜价势将录得本月最大单日升幅,今日日高7,945.25美元为12月19日 来最高. 中国国家统计局周四公布,中国11月份规模以上工业企业实现利润6,3 85亿元人民币,同比增幅继续扩大至22.8%,增幅较10月份继续上升. 全球铜消费中约四成靠中国. "不仅仅是这一个数据,近期中国公布的一系列数据都颇为令人鼓舞, 所有迹象都显示中国经济可能已经触底,目前正在缓慢加速.至少是在改善 ,这对金属等受经济周期影响的市场有利."瑞信分析师Tobias Merath表示 . "但我认为今日反弹也是因圣诞节前市场下挫.该日下跌理由不足,现 在市况颇为清淡,几个单就能左右市场." 交易员也警告清淡的假日交易令走势被夸大,而实货市场仍表现迟滞. 展望后市,分析师表示,美国的预算谈判可能在未来几周决定金属价格 走势方向,因投资人关注白宫和共和党是否能达成协议,避免明年伊始的大 规模增税和减支. 若未能达成协议,美国经济可能重陷衰退. 三个月期锡 由23,200美元升至23,400美元.期铝 收报2 ,080美元,周一收报2,092美元,上周五收报2,082美元,期锌 由2,09 0美元升至2,102美元,期铅 由2,319美元升至2,335美元.期镍<CMNI 3>由每吨17,005美元升至17,275美元. 以下为1705GMT基本金属主力合约报价: 2011年 年初 迄今 最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% -------------------------------------------------------------- ----- COMEX期铜 359.10 0.75 +0.21 344.75 4 .16 LME期铝 2080.50 -1.50 -0.07 2020.00 3 .00 LME期铜 7914.75 83.25 +1.06 7600.00 4 .14 LME期铅 2336.75 29.75 +1.29 2034.00 14 .88 LME期镍 17275.00 -75.00 -0.43 18650.00 -7 .37 LME期锡 23401.00 176.00 +0.76 19200.00 21 .88 LME期锌 2100.50 29.50 +1.42 1845.00 13 .85 上海期铝 15350.00 50.00 +0.33 15845.00 - 3.12 上海期铜 57450.00 360.00 +0.63 55360.00 3.78 上海期锌 15585.00 95.00 +0.61 14795.00 5.34 --------------------------------------------------------------- ---- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合 约为人民币/吨.(完)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI