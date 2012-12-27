金属期市:期铜上涨,因数据显示中国经济成长加速

* 中国11月工业企业实现利润同比增幅达22.8% * 市场仍关注美国财政悬崖谈判 路透伦敦12月27日 - 期铜价格周四在清淡交投中升至一周高位,从之 前交易日的跌势中反弹,因中国公布的经济数据令人鼓舞,巩固了全球最大 金属消费国的经济复苏的迹象. 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 大涨逾1%,收报每吨7,915美 元,周一收报7,801美元.本周因圣诞节假期交易日减少. 铜价势将录得本月最大单日升幅,今日日高7,945.25美元为12月19日 来最高. 中国国家统计局周四公布,中国11月份规模以上工业企业实现利润6,3 85亿元人民币,同比增幅继续扩大至22.8%,增幅较10月份继续上升. 全球铜消费中约四成靠中国. "不仅仅是这一个数据,近期中国公布的一系列数据都颇为令人鼓舞, 所有迹象都显示中国经济可能已经触底,目前正在缓慢加速.至少是在改善 ,这对金属等受经济周期影响的市场有利."瑞信分析师Tobias Merath表示 . "但我认为今日反弹也是因圣诞节前市场下挫.该日下跌理由不足,现 在市况颇为清淡,几个单就能左右市场." 交易员也警告清淡的假日交易令走势被夸大,而实货市场仍表现迟滞. 展望后市,分析师表示,美国的预算谈判可能在未来几周决定金属价格 走势方向,因投资人关注白宫和共和党是否能达成协议,避免明年伊始的大 规模增税和减支. 若未能达成协议,美国经济可能重陷衰退. 三个月期锡 由23,200美元升至23,400美元.期铝 收报2 ,080美元,周一收报2,092美元,上周五收报2,082美元,期锌 由2,09 0美元升至2,102美元,期铅 由2,319美元升至2,335美元.期镍<CMNI 3>由每吨17,005美元升至17,275美元. 以下为1705GMT基本金属主力合约报价: 2011年 年初 迄今 最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% -------------------------------------------------------------- ----- COMEX期铜 359.10 0.75 +0.21 344.75 4 .16 LME期铝 2080.50 -1.50 -0.07 2020.00 3 .00 LME期铜 7914.75 83.25 +1.06 7600.00 4 .14 LME期铅 2336.75 29.75 +1.29 2034.00 14 .88 LME期镍 17275.00 -75.00 -0.43 18650.00 -7 .37 LME期锡 23401.00 176.00 +0.76 19200.00 21 .88 LME期锌 2100.50 29.50 +1.42 1845.00 13 .85 上海期铝 15350.00 50.00 +0.33 15845.00 - 3.12 上海期铜 57450.00 360.00 +0.63 55360.00 3.78 上海期锌 15585.00 95.00 +0.61 14795.00 5.34 --------------------------------------------------------------- ---- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合 约为人民币/吨.(完)