金属期市:铜价小跌,因美元走坚且美国预算谈判存有变数

* 美国财政谈判周五重启,1月1日最后期限临近 * 路透调查显示,中国12月官方制造业PMI预计续升至51,创八个月高 位 * 美国12月芝加哥采购经理人指数增长缓慢 路透伦敦12月28日 - 铜价周五小幅下滑,因为美元走坚,以及最后时 刻的美国预算谈判的结果存在变数,但有迹象显示,铜最大消费国--中国的 经济正在复苏,这限制了铜价跌幅. 有报导称,全球最大铜矿--智利Escondida的工人拒绝了一项薪资提议 ,不过当前合约在明年6月之前仍有效.该报导亦支撑铜价. 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨7,886美元,周四收 盘价为7,915美元. "在'财政悬崖'迫近的情况下,本周铜价保持着非常不错的升势,"法国 巴黎银行分析师Stephen Briggs表示,"最大的原因是,与其他基本金属相 比,铜或许处于超卖状态." 铜价上周下滑近2%,今年迄今上涨仅4%,三个月期锌 则累计上 涨12%. 但有迹象显示,中国经济正在稳步复苏,路透调查的10名分析师预估中 值显示,中国12月官方制造业采购经理人指数(PMI) 预计续 升至51.0,这意味着该指数将创八个月最高水准,并连续三个月处于荣枯线 上方. "中国放松了投资限制,而且批准了基础设施建设项目,铜市对此做出 了良好的反应.欧洲情势仍是一团糟,美国财政悬崖仍悬而未决,"加拿大皇 家银行金属主管Randy North称. 上海期货交易所交投最活跃的4月期铜合约 收高0.2%,报每吨 57,680元人民币(9,200美元),本周累计上涨1.8%. "上海期铜本月领涨,这要归功于中国政府领导层交接后,市场信心重 生."金瑞期货分析师陈帝喜称. 但陈帝喜亦警告称,铜需求最初的荣景可能会消退,因为中国政府坚决 打压房地产业的投机性投资,而且在使经济从资源型转型. 陈帝喜称,"毕竟,中国正在试图调整其经济结构,而且全球经济复苏前 景仍远不明朗." 美国今日出炉的经济数据好坏不一,铜价几无变动. 美国11月成屋待完成销售指数为2010年4月以来最高,说明房地产市场 的复苏势头有所增强. 美国供应管理协会(ISM)公布,美国12月芝加哥采购经理人指数(PMI) 上升至51.6,但仍表明增速非常低. 美国总统奥巴马和副总统拜登将于周五2000 GMT在白宫会见两党国会 领导人,以试图重启避免财政悬崖的谈判. 欧元兑美元 下跌,投资者持谨慎态度,因为他们等待美国预算谈 判的结果. 铜最大生产国--智利11月产出47.8545万吨铜,较上年同期上升2.6%, 这亦令铜价承压. 其他金属方面,三个月期锌收报每吨2,052.50美元,周四收报2,102美 元.期镍 收报17,200美元,周四收报17,275美元. 三个月期锡 最后没有成交,最后买价为23,300美元,周四收报2 3,400美元. 期铅 收报2,335美元,较周四收盘价没有变化.期铝 收 报2,063美元,周四收报2,080美元. 以下为1719GMT基本金属主力合约报价: 2011年 年初 迄今 最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨 跌% -------------------------------------------------------------- ----- COMEX期铜 359.00 -0.65 -0.18 344.75 4.1 3 LME期铝 2064.00 -16.00 -0.77 2020.00 2.1 8 LME期铜 7895.25 -19.75 -0.25 7600.00 3.8 8 LME期铅 2322.25 -12.75 -0.55 2034.00 14.1 7 LME期镍 17195.00 -80.00 -0.46 18650.00 -7.8 0 LME期锡 23275.00 -125.00 -0.53 19200.00 21.2 2 LME期锌 2055.75 -46.25 -2.20 1845.00 11.4 2 上海期铝 15345.00 -5.00 -0.03 15845.00 -3. 16 上海期铜 57580.00 130.00 +0.23 55360.00 4. 01 上海期锌 15545.00 -40.00 -0.26 14795.00 5. 07 --------------------------------------------------------------- ---- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合 约为人民币/吨.(完)