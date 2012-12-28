版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 29日 星期六 02:35 BJT

金属期市:铜价小跌,因美元走坚且美国预算谈判存有变数

* 美国财政谈判周五重启,1月1日最后期限临近
    * 路透调查显示,中国12月官方制造业PMI预计续升至51,创八个月高
位
    * 美国12月芝加哥采购经理人指数增长缓慢

    路透伦敦12月28日 - 铜价周五小幅下滑,因为美元走坚,以及最后时
刻的美国预算谈判的结果存在变数,但有迹象显示,铜最大消费国--中国的
经济正在复苏,这限制了铜价跌幅.
    
    有报导称,全球最大铜矿--智利Escondida的工人拒绝了一项薪资提议
,不过当前合约在明年6月之前仍有效.该报导亦支撑铜价.
    
    伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨7,886美元,周四收
盘价为7,915美元.
    
    "在'财政悬崖'迫近的情况下,本周铜价保持着非常不错的升势,"法国
巴黎银行分析师Stephen Briggs表示,"最大的原因是,与其他基本金属相
比,铜或许处于超卖状态."
    
    铜价上周下滑近2%,今年迄今上涨仅4%,三个月期锌 则累计上
涨12%.
    
    但有迹象显示,中国经济正在稳步复苏,路透调查的10名分析师预估中
值显示,中国12月官方制造业采购经理人指数(PMI) 预计续
升至51.0,这意味着该指数将创八个月最高水准,并连续三个月处于荣枯线
上方.
    
    "中国放松了投资限制,而且批准了基础设施建设项目,铜市对此做出
了良好的反应.欧洲情势仍是一团糟,美国财政悬崖仍悬而未决,"加拿大皇
家银行金属主管Randy North称.
    
    上海期货交易所交投最活跃的4月期铜合约 收高0.2%,报每吨
57,680元人民币(9,200美元),本周累计上涨1.8%.
    
    "上海期铜本月领涨,这要归功于中国政府领导层交接后,市场信心重
生."金瑞期货分析师陈帝喜称.
    
    但陈帝喜亦警告称,铜需求最初的荣景可能会消退,因为中国政府坚决
打压房地产业的投机性投资,而且在使经济从资源型转型.
    
    陈帝喜称,"毕竟,中国正在试图调整其经济结构,而且全球经济复苏前
景仍远不明朗."
    
    美国今日出炉的经济数据好坏不一,铜价几无变动.
    
    美国11月成屋待完成销售指数为2010年4月以来最高,说明房地产市场
的复苏势头有所增强.
    
    美国供应管理协会(ISM)公布,美国12月芝加哥采购经理人指数(PMI)
上升至51.6,但仍表明增速非常低.
    
    美国总统奥巴马和副总统拜登将于周五2000 GMT在白宫会见两党国会
领导人,以试图重启避免财政悬崖的谈判.
    
    欧元兑美元 下跌,投资者持谨慎态度,因为他们等待美国预算谈
判的结果.
    
    铜最大生产国--智利11月产出47.8545万吨铜,较上年同期上升2.6%,
这亦令铜价承压.
    
    其他金属方面,三个月期锌收报每吨2,052.50美元,周四收报2,102美
元.期镍 收报17,200美元,周四收报17,275美元.
    
    三个月期锡 最后没有成交,最后买价为23,300美元,周四收报2
3,400美元.
    
    期铅 收报2,335美元,较周四收盘价没有变化.期铝 收
报2,063美元,周四收报2,080美元.
    
    以下为1719GMT基本金属主力合约报价: 
                                                  2011年   年初
迄今 
                最新报价       变动     涨跌%     收市价     涨
跌%  
  --------------------------------------------------------------
-----
  COMEX期铜     359.00       -0.65     -0.18     344.75      4.1
3
  LME期铝      2064.00      -16.00     -0.77    2020.00      2.1
8
  LME期铜      7895.25      -19.75     -0.25    7600.00      3.8
8
  LME期铅      2322.25      -12.75     -0.55    2034.00     14.1
7
  LME期镍     17195.00      -80.00     -0.46   18650.00     -7.8
0
  LME期锡     23275.00     -125.00     -0.53   19200.00     21.2
2
  LME期锌      2055.75      -46.25     -2.20    1845.00     11.4
2
  上海期铝     15345.00       -5.00     -0.03   15845.00     -3.
16
  上海期铜     57580.00      130.00     +0.23   55360.00      4.
01
  上海期锌     15545.00      -40.00     -0.26   14795.00      5.
07
 ---------------------------------------------------------------
----  
  注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合
约为人民币/吨.(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐