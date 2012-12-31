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亚洲 | 2012年 12月 31日 星期一 09:51 BJT

金属期市: 伦铜小涨,聚焦美国财政悬崖谈判

美国参议院周日散会,两党对于如何避免财政悬崖仍然意见分歧.参议院12月31日1600GMT将重新召开会议.

投资人关注将在1月1日0100GMT公布的中国官方采购经理人指数(PMI),料将显示中国12月工业活动可能呈现八个月来最快扩张速度.

美国商品期货交易委员会(CFTC)表示,截至12月24日止的一周,对冲基金和货币基金经理人削减其美国期铜净多头部位和期权将近40%.(完)

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(编译 李婷仪; 审校 张涛)

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