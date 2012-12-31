金属期市: 铜价受中国乐观数据提振上扬,但财政悬崖不确定性限制升幅

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
0716GMT基本金属价格:
年初迄今
金属 最新报价 变动 涨跌% 涨跌%
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LME期铜 7950.00 64.00 +0.81 4.61
上海期铜 57860 180 +0.31 5.07
COMEX期铜 361.80 2.85 +0.79 5.30
LME期铝 2072.75 9.75 +0.47 2.61
上海期铝 15365 20 +0.13 -5.48
LME期锌 2069.75 17.25 +0.84 12.18
上海期锌 15520 -25 -0.16 0.39
LME期镍 17260.00 60.00 +0.35 -7.75
LME期铅 2327.00 -8.00 -0.34 14.35
上海期铅 15265.00 15.00 +0.10 -0.88
LME期锡 23250.00 -50.00 -0.21 21.09
LME/上海套利差^ 163
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 龚芳; 审校 高琦)
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)