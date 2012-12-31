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亚洲 | 2012年 12月 31日 星期一 16:20 BJT

金属期市: 铜价受中国乐观数据提振上扬,但财政悬崖不确定性限制升幅

0716GMT基本金属价格:

年初迄今

金属 最新报价 变动 涨跌% 涨跌%

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LME期铜 7950.00 64.00 +0.81 4.61

上海期铜 57860 180 +0.31 5.07

COMEX期铜 361.80 2.85 +0.79 5.30

LME期铝 2072.75 9.75 +0.47 2.61

上海期铝 15365 20 +0.13 -5.48

LME期锌 2069.75 17.25 +0.84 12.18

上海期锌 15520 -25 -0.16 0.39

LME期镍 17260.00 60.00 +0.35 -7.75

LME期铅 2327.00 -8.00 -0.34 14.35

上海期铅 15265.00 15.00 +0.10 -0.88

LME期锡 23250.00 -50.00 -0.21 21.09

LME/上海套利差^ 163

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 龚芳; 审校 高琦)

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