金属期市: 铜价受中国乐观数据提振上扬,但美国预算磋商令铜价受压

* 铜价2012年累计上扬逾4%

* 汇丰中国12月制造业PMI指数为2011年5月以来最高

路透伦敦/新加坡12月31日 - 铜价周一上扬,受助于向好的中国制造业数据,不过,美国议员能否达成协议,避免财政危机的不确定性令短期前景蒙阴.今年铜价攀升逾4%.

全球股市周一持稳,今年可能上扬13%,美国政界人士准备进行最后努力,避免一系列可能拖累美国经济重陷衰退的增税减支举措在被启动.

尽管达成任何全面协议的希望已基本消退,但市场并未出现恐慌,显示投资者预计官员们将在明年初找到预算问题的解决方案.

从1月起开始实施增税减支举措仅会逐步对经济造成影响.

铜市投资者将希望主要寄托在全球最大铜消费国中国.

汇丰(HSBC)周一公布,中国12月制造业采购经理人指数(PMI) 终值大幅回升至51.5,创19个月最高位,高于初值的50.9.

LME三个月期货 盘中升至7,970美元,为12月19日以来最高,场内交易终盘收报每吨7,929美元,年内收涨逾4%.

"我们预计铜价明年首季将上扬,如果明年初有新资金流入商品市场我不会意外,因这仍是一项不错的投资.我认为财政悬崖问题将在某个时刻得到解决,"RBC Capital Markets的董事Randy North表示.

锡是今年表现最佳的基本金属,攀升近22%,受助于主要出口国印度尼西亚的出口限制和电子行业的稳定需求.

基金经理称,过去危机的威胁,加之对未来问题的警惕,使投资者在2012年多数时间都采取防守态势,看起来,更多的投资者有意在明年进行风险交易,寻求更高的回报.

美国商品期货交易委员会表示,受财政磋商不确定性的影响,对冲基金和基金经理在12月24日当周削减美国铜期货和期权净多头头寸近40%.

其他金属方面: 三个月期铝 收盘时在场内交易中没有成交,最后买入价为2,071美元,上周五收报每吨2,063美元.今年上扬不到3%,因全球供应长期过剩.

三个月期锌 场内交易收报每吨2,064美元,上周五收报2,052.5美元,今年收高近12%.

三个月期铅 收盘时在场内交易没有成交,最后买入价为每吨2,340美元,今年攀升15%.

三个月期镍 收报每吨17,155美元,上周五报每吨17,200美元.今年收跌8%,为六类基本金属中唯一收跌的金属,因对不锈钢的需求骤降,尤其是来自欧洲的需求.

以下为1415GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今