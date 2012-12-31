金属期市: 铜价受中国乐观数据提振上扬,但美国预算磋商令铜价受压

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
* 铜价2012年累计上扬逾4%
* 汇丰中国12月制造业PMI指数为2011年5月以来最高
路透伦敦/新加坡12月31日 - 铜价周一上扬,受助于向好的中国制造业数据,不过,美国议员能否达成协议,避免财政危机的不确定性令短期前景蒙阴.今年铜价攀升逾4%.
全球股市周一持稳,今年可能上扬13%,美国政界人士准备进行最后努力,避免一系列可能拖累美国经济重陷衰退的增税减支举措在被启动.
尽管达成任何全面协议的希望已基本消退,但市场并未出现恐慌,显示投资者预计官员们将在明年初找到预算问题的解决方案.
从1月起开始实施增税减支举措仅会逐步对经济造成影响.
铜市投资者将希望主要寄托在全球最大铜消费国中国.
汇丰(HSBC)周一公布,中国12月制造业采购经理人指数(PMI) 终值大幅回升至51.5,创19个月最高位,高于初值的50.9.
LME三个月期货 盘中升至7,970美元,为12月19日以来最高,场内交易终盘收报每吨7,929美元,年内收涨逾4%.
"我们预计铜价明年首季将上扬,如果明年初有新资金流入商品市场我不会意外,因这仍是一项不错的投资.我认为财政悬崖问题将在某个时刻得到解决,"RBC Capital Markets的董事Randy North表示.
锡是今年表现最佳的基本金属,攀升近22%,受助于主要出口国印度尼西亚的出口限制和电子行业的稳定需求.
基金经理称,过去危机的威胁,加之对未来问题的警惕,使投资者在2012年多数时间都采取防守态势,看起来,更多的投资者有意在明年进行风险交易,寻求更高的回报.
美国商品期货交易委员会表示,受财政磋商不确定性的影响,对冲基金和基金经理在12月24日当周削减美国铜期货和期权净多头头寸近40%.
其他金属方面: 三个月期铝 收盘时在场内交易中没有成交,最后买入价为2,071美元,上周五收报每吨2,063美元.今年上扬不到3%,因全球供应长期过剩.
三个月期锌 场内交易收报每吨2,064美元,上周五收报2,052.5美元,今年收高近12%.
三个月期铅 收盘时在场内交易没有成交,最后买入价为每吨2,340美元,今年攀升15%.
三个月期镍 收报每吨17,155美元,上周五报每吨17,200美元.今年收跌8%,为六类基本金属中唯一收跌的金属,因对不锈钢的需求骤降,尤其是来自欧洲的需求.
以下为1415GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 361.85 3.35 +0.93 344.75 4.96 LME期铝 2072.75 9.75 +0.47 2020.00 2.61 LME期铜 7938.50 52.50 +0.67 7600.00 4.45 LME期铅 2325.75 -9.25 -0.40 2034.00 14.34 LME期镍 17100.00 -100.00 -0.58 18650.00 -8.31 LME期锡 23405.00 5.00 +0.02 19200.00 21.90 LME期锌 2076.50 24.00 +1.17 1845.00 12.55 上海期铝 15365.00 20.00 +0.13 15845.00 -3.03 上海期铜 57770.00 190.00 +0.33 55360.00 4.35 上海期锌 15520.00 -25.00 -0.16 14795.00 4.90 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)