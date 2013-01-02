金属期市: 期铜上涨,因美国达成预算协议及中国数据强劲

* 期铅升至近一年半高位

* 中国数据直指经济增速稳步反弹

* 12月美国制造业以七个月来最快速度扩张

路透伦敦/新加坡1月2日 - 铜价周三升至逾两个月最高,因美国达成协议避开一场财政灾难后金融市场全面走强,且全球最大金属消费国中国的经济数据良好.

美国国会周二批准了化解"财政悬崖"的协议,帮助避免了一场经济灾难."财政悬崖"是指一系列增税与减支措施即将启动,若不解决,经济则有衰退之虞.共和党控制的众议院以257:167的票数批准了议案,奥巴马竞选总统连任时承诺的对富人增税将得以兑现.

该协议提振股市并带动工业金属上涨,这两间市场通常随着经济前景的改善而走强,但令避险的美元承压.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨8,210美元,高于周一收盘价每吨7,929美元.日内高位为8,255美元,为10月18日来的最高水平.

纽约商品期货交易所(COMEX)1月期铜 收升8.35美分,报每磅3.7245美元,盘中在3.6405至3.7450美元间交投.

"2013年开局非常好.市场认为,财政悬崖迅速得到解决,使今年美国经济复苏可能快于预期,"法国兴业分析师Robin Bhar说.

"影响金属市场另一个重要原因是中国经济可能正在快速回暖,中国的数据反应了这样的状况.人气当然偏向于冒险,美元也因此回落,所以对金融市场而言,这应该是个非常不错的开局."

美国供应管理协会(ISM)周三公布,12月制造业指数为50.7,预估为50.3;11月为49.5.

周三公布的调查报告显示,英国12月制造业活动意外增长,且创2011年9月以来最快增速,从而增强该国经济2012年底勉强维持增长的可能.英国12月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)自11月上修后的49.2升至15个月高位51.4,升幅远高于路透调查中24名分析师的预期.

中国官方12月制造业PMI指数连续第三个月位于荣枯线上方,持平于上月创下的七个月高位,显示中国经济稳步复苏.中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二公布,中国宏观经济先行指标--12月官方制造业采购经理人指数(PMI)仍为50.6,与上月持平,但低于路透此前的调查预估值51.0.

路透市场分析师称王涛(音)表示,技术分析显示,在升穿8,063美元的阻力位后,LME期铜可能升向8,140美元.

期铜在2012年上涨逾4%,在2011年则下跌21%.

锡价在2012年上升约22%,在去年基本金属中表现最好,铅价去年攀升15%,锌价去年升13%,铝价上涨3%.

镍价在2012年下跌9%,与基本金属市场的升势背道而驰.

LME三个月期铅 收盘时没有成交,最后买入价报2,430美元,高于周一的2,340美元.日内高位在2,439美元,为2011年9月中来的最高水平.

LME三个月期锌 收报2,141美元,高于周一的2,064美元.日内高位为2,155美元,此为去年2月来最高.

LME三个月期铝 收报2,160美元,周一报2,071美元.三个月期镍 收报17,725美元,周一报17,155美元.LME三个月期锡 收盘时没有成交,最后买入价报24,445美元,高于周一的最后买入价23,400美元.

以下为1723GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 372.90 8.15 +2.23 365.25 2.09 LME期铝 2161.00 98.00 +4.75 2073.00 4.25 LME期铜 8194.25 308.25 +3.91 7931.00 3.32 LME期铅 2425.75 90.75 +3.89 2330.00 4.11 LME期镍 17676.00 476.00 +2.77 17060.00 3.61 LME期锡 24215.00 815.00 +3.48 23400.00 3.48 LME期锌 2137.25 84.75 +4.13 2080.00 2.75 上海期铝 15365.00 20.00 +0.13 15435.00 -0.45 上海期铜 57770.00 190.00 +0.33 57690.00 0.14 上海期锌 15520.00 -25.00 -0.16 15625.00 -0.67 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

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