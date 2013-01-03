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亚洲 | 2013年 1月 3日 星期四 09:58 BJT

金属期市: 铜价小跌,昨日受美国财政协议激励大涨后暂作歇缓

在勉强避开增税减支的财政悬崖之后,美国总统奥巴马与国会共和党议员将在未来两个月面临更为重大的预算战役.

美国和中国的制造业12月呈现增长,表明全球经济今年有望温和成长,即使欧元区看起来注定衰退进一步加深.

截至12月31日,伦敦金属交易所(LME)铜库存升至11个月高位320,500吨,镍库存升至141,690吨,为2010年5月以来最高.(完)

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(编译 王兴亚; 审校 张涛)
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