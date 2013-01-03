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亚洲 | 2013年 1月 3日 星期四 16:21 BJT

金属期市: 期铜接近两个半月高位,受美国化解财政危机的支撑

0716GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 8233.00 23.00 +0.28 3.83

COMEX期铜 374.85 1.25 +0.33 2.63

LME期铝 2180.75 20.75 +0.96 5.30

LME期锌 2181.00 40.00 +1.87 5.69

LME期镍 17864.00 139.00 +0.78 4.13

LME期铅 2476.00 46.00 +1.89 5.81

LME期锡 24400.00 -45.00 -0.18 4.27

注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨.(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 李春喜; 审校 郑茵)
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