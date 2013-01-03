金属期市: 期铜小幅走低,因美国预算忧虑推动美元走强

* 中国12月服务业增幅超预期

* 美国上周初请失业金人口攀升

路透伦敦1月3日 - 期铜周四小幅走低,因对美国将就减支展开新一轮预算之争的忧虑提振美元走强,但来自最大铜消费国中国的数据向好,限制铜价跌幅.

LME指标三个月期铜 收报每吨8,154美元,低于周三收盘价8,210美元,当日铜价触及10月中以来最高.

美国政界人士在最后一刻达成避免财政悬崖的协议后,总统奥巴马和国会共和党议员在未来两个月将就减支和上调债务上限展开规模更大的预算之争.

对未来预算之争的担忧提振美元对一篮子货币攀升至三周高位.

美元走强使以美元计价的金属对持有其他货币的投资者而言更昂贵.

最新公布的数据显示,12月中国服务业以四个月来最快速度增长,进一步显示中国经济年底温和复苏.

"非制造业PMI数据增幅大于预期,进一步显示中国经济复苏加速,未来数月经济增长可能更加强劲,"ETX Capital的Markus Huber表示.

数据显示,美国上周初请失业金人口增加,铜价对此反应甚微,因节日使数据失真,无法据此清晰解读就业市场状况.

三个月期铅 收盘时在场内交易没有成交,最后买入价为2,399美元,周三的最后买入价报2,430美元.期铅日高为2,499美元,为2011年9月初以来最高,受助于供应紧缺.

部分分析师预计期铅将进一步走高.

瑞士信贷在一份报告中称,"铅仍是我们中期看好的金属,我们预计,期铅价格将在2013-15年大幅攀升."

"短期而言,我们预计,随着宏观经济状况改善,期铅将与其他基本金属一道走强."

LME铅库存跌至314,550吨,为10月底以来最低,取消仓单与总库存之比攀升至接近57%的纪录水平.

指标三个月期锌 收报每吨2,088美元,周三收报每吨2,141美元.周四期锌盘中触及去年2月初以来最高2,187.25美元.

三个月期铝 收报每吨2,116美元,周三收报2,160美元.三个月期锡 报每吨23,980美元,周三最后买入价为24,445美元.三个月期镍 报每吨17,500美元,周三报17,725美元.(完)

以下为1717GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今