金属期市: 伦铜续跌,会议记录显示美联储担心刺激计划的副作用

上海期货交易所4月期铜合约 在2013年的首个交易日涨0.9%报每吨58,360元人民币(9,400美元).

即使美国联邦储备理事会(FED,美联储)委员们目前看来势必继续推行无限制的刺激计划,但他们越发担心其资产购买行动会给金融市场带来潜在风险.

美国民间部门的雇主12月未受政府预算危机临近的影响,并增加招聘,进一步显示出2012年底经济复苏的力道.

秘鲁工会领袖Ricardo Juarez周四表示,铜业公司Southern Copper 主要部门工人很快将与公司进行协商,但称若谈判破裂,他们可能在1月15日之后举行罢工.(完)

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