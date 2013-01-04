金属期市: 伦铜续跌,会议记录显示美联储担心刺激计划的副作用

澳洲经济指标总览--4月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
上海期货交易所4月期铜合约 在2013年的首个交易日涨0.9%报每吨58,360元人民币(9,400美元).
即使美国联邦储备理事会(FED,美联储)委员们目前看来势必继续推行无限制的刺激计划,但他们越发担心其资产购买行动会给金融市场带来潜在风险.
美国民间部门的雇主12月未受政府预算危机临近的影响,并增加招聘,进一步显示出2012年底经济复苏的力道.
秘鲁工会领袖Ricardo Juarez周四表示,铜业公司Southern Copper 主要部门工人很快将与公司进行协商,但称若谈判破裂,他们可能在1月15日之后举行罢工.(完)
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(编译 李爽; 审校 石冠兰)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。