金属期市: 伦敦期铜走软,围绕美国财政协议的乐观氛围消散

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
0711GMT基本金属价格:
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄
今涨跌%
LME期铜 8081.50 -72.50 -0.89 1.92
上海期铜 58360 500 +0.86 1.18
COMEX期铜 368.15 -3.55 -0.96 0.79
LME期铝 2093.50 -22.50 -1.06 1.09
上海期铝 15315 -50 -0.33 -0.20
LME期锌 2076.50 -11.50 -0.55 0.63
上海期锌 15540 -05 -0.03 -0.03
LME期镍 17361.00 -139.00 -0.79 1.20
LME期铅 2367.00 -32.00 -1.33 1.15
上海期铅 15250.00 -15.00 -0.10 0.00
LME期锡 23945.00 -35.00 -0.15 2.33
LME/上海套利价差^ 700
注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX 报价为美分/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)
贵金属报导 GOL-CMN 基本金属报导 MET-CMN
全球金市 GOL/HCN COMEX金持仓 CFTC/GOLCN
伦敦金定盘 GOL/FIXCN COMEX铜持仓 CFTC/COPCN
现货金 XAU= 现货银 XAG=
现货铂金 XPT= 现货钯金 XPD=
金属期市 MET/LCN LME库存变化 LME/S1CN (编译 丁琦; 审校 隋芬)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。