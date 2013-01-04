金属期市: 伦敦期铜走软,围绕美国财政协议的乐观氛围消散

0711GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄

今涨跌%

LME期铜 8081.50 -72.50 -0.89 1.92

上海期铜 58360 500 +0.86 1.18

COMEX期铜 368.15 -3.55 -0.96 0.79

LME期铝 2093.50 -22.50 -1.06 1.09

上海期铝 15315 -50 -0.33 -0.20

LME期锌 2076.50 -11.50 -0.55 0.63

上海期锌 15540 -05 -0.03 -0.03

LME期镍 17361.00 -139.00 -0.79 1.20

LME期铅 2367.00 -32.00 -1.33 1.15

上海期铅 15250.00 -15.00 -0.10 0.00

LME期锡 23945.00 -35.00 -0.15 2.33

LME/上海套利价差^ 700

注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX 报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

贵金属报导 GOL-CMN 基本金属报导 MET-CMN

全球金市 GOL/HCN COMEX金持仓 CFTC/GOLCN

伦敦金定盘 GOL/FIXCN COMEX铜持仓 CFTC/COPCN

现货金 XAU= 现货银 XAG=

现货铂金 XPT= 现货钯金 XPD=