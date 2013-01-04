金属期市: 期铜受美联储会议记录拖累走低,但美国数据限制跌幅

* 美联储会议记录显示对通胀强硬的基调

* 美元削减涨幅,之前美国非农就业报告显示就业增长步伐放缓

* 仍缺乏实货买家-分析师

路透伦敦1月4日 - 期铜周五回落,在美国联邦储备理事会(FED,美联储)会议记录显示,部分委员担忧货币刺激政策的风险后,美元走强,但跌幅受限,因数据显示,美国就业岗位增长与预期一致.

周四公布的美联储12月会议记录显示,部分决策者希望在远早于年底前放慢或停止资产购买计划的实施,因担忧金融稳定.

美联储的宽松货币政策一直是支撑风险胃纳和美元的主要因素.

但美国非农就业报告公布后,美元削减涨幅.数据显示,美国12月非农就业岗位增幅有所放缓,增加15.5万个,与分析师预期基本一致.

LME三个月期铜 收报每吨8,085美元,低于周四收盘价8,154美元,在美国就业数据公布后,从日低8,058美元反弹.

"目前市场关注焦点转向尚未解决的美国财政问题和令人意外的美联储会议记录,"INTL FCStone的分析师Edward Meir表示.

在周三飙升至逾两个月最高后,期铜本周仍可能录得2.9%的升幅.

下周,中国预计将公布通胀,贸易和新贷款数据,数据将提供中国经济体质的线索.

其他金属方面,三个月期锌 收盘时没有成交,最后买入价报每吨2,040美元,周四收报2,088美元.三个月期铅 收报每吨2,335美元,周四的最后买入价为2,399美元.三个月期铝 最后买入价报每吨2,060美元,周四报2,116美元.

三个月期镍 收报每吨17,350美元,周四为17,500美元,三个月期锡 报每吨23,800美元,周四为23,980美元.

以下为1705GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今