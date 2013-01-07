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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 10:10 BJT

金属期市: 伦敦期铜持稳,因美国经济发出复苏信号

沪铜主力4月合约 微跌0.03%,报每吨58,340元人民币.

全球监管机构周日再度给予银行业四年时间及更大的灵活性来建立现金缓冲,如此一来,银行就能够使用部分储备帮助陷入困境的经济体实现成长.

与美国、中国和大多数发展中国家的经济表现不同,欧洲国家仍处于不同程度的经济衰退和财政紊乱当中.

美国12月非农就业岗位保持平稳增幅,未达到拉低失业率所需的水平,预示美国2013年的经济增长将平淡无光.

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,截至12月31日止当周对冲基金和货币基金经理人增加黄金期货和期权的净多仓规模,终止了连两周下滑的局面.(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍; 审校 沈以文)
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