金属期市:铜价受美元走强拖累下滑,但经济成长前景提供支撑

* 欧元区投资人信心触及约两年最高

* 投资人增加对铜的多头押注-CFTC数据

* LME铜库存取消仓单接近5月来最高

路透伦敦1月7日 - 期铜周一下滑,因美元上涨,且投资人仍担心美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能停止购买资产,但美国和中国经济成长前景改善以及欧洲投资人信心增强均限制跌幅.

美元兑欧元小涨,令美元计价金属对欧洲等其他非美国投资人更贵.

上周四公布的美联储12月会议记录显示,部分决策者希望在远早于年底前放慢或停止资产购买计划的实施,因担忧金融稳定.这一因素仍在影响投资人.

利多方面,1月欧元区Sentix投资者信心指数为连续第五个月上升,达到近两年最高,主要受到希腊成功买回债券以及西班牙失业人口下降的激励.

另外,上周五数据显示,美国12月非农就业岗位稳步增长,服务业迅速扩张,而中国的制造业调查直指制造业活动增长.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨8,071美元,跌0.2%,上周五大跌约1%.

在去年大涨4.3%后,铜价在1月3日触及10月18日来最高的8,256.50美元,今年迄今升幅近2%.

丹麦丹斯克银行分析师Christin Tuxen表示,"中国经济成长正在改善,尽管不会达到前几年两位数的增幅,但仍算是复苏.而且美联储在某个时间点将缩减(资产购买),不过仍会有大量流动性."

商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示,投资人更加看好今年铜市前景,对冲基金和基金经理人在截至12月31日该周增加净多头规模.投机性投资人在该周增加净多头936口,至15,924口.

LME最新库存数据也显示铜需求增长迹象.取消仓单报70,275口,接近去年5月初来最高.

其他金属方面,三个月期锌 收报每吨2,021美元,跌0.9%.三个月期铅 跌1.3%,收报每吨2,305美元,三个月期铝 升0.2%,报2,065美元.

三个月期镍 跌0.8%,收报每吨17,210美元,三个月期锡 报每吨24,050美元,升1.1%.

以下为1708GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今