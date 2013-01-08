金属期市: 铜价持稳,中国成长希望抵消对美国的忧虑

* 路透调查显示,中国第四季经济增长率可能达到7.8%

* 欧洲数据好坏不一

* 对美国财政问题和企业业绩的忧虑重压铜价

路透伦敦1月8日 - 期铜周二基本持稳,因利好的中国经济信号和欧洲经济可能正在企稳的部分迹象抵销了对美国企业获利和该国财政问题的忧虑.

美国股市稍早走低,因市场预计今日开锣的业绩期公布的财报将显示企业成长迟滞.

对美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能较预期提前限制宽松政策规模的担忧,以及在美国政界人士未来数月就上调债务上限进行磋商前的谨慎情绪加重了铜市的压力.

上行方面,一项路透调查显示,中国第四季经济增长年率可能加快至7.8%,结束连续七个月增速放缓的势头,且中国出口增长将从12月触及的三个月低位反弹.

中国是全球最大铜消费国,占全球精炼铜需求的40%.该国本周四将公布包括金属进出口初估值在内的一系列贸易数据.

欧洲数据喜忧参半,但强于去年的水平.欧元区企业信心12月再度改善,但失业率创新记录,暗示经济复苏的步伐将十分缓慢.德国工业订单的跌幅也超过预期.

指标LME三个月期铜 收涨0.11%,报每吨8,080美元.

渣打银行在一份报告中称,"目前,美国财政悬崖被推后,但尚未解决,意大利大选即将举行,在农历新年假期结束前,中国市场可能仍将保持休眠状态,铜价不可能出现大幅波动."

经纪商称,在S&P GSCI 和DJUBS 的指数本周开始进行年度权重调整前,市场将呈现一定的波动性,其中有来自基金的期铝和期锌卖压.

摩根士丹利的研究显示,DJUBS指数中,铝的权重将从5.9%降至4.9%,这将导致14,621口期铝合约被抛售,相当于期货市场未平仓合约总数的近3%.

该指数的锌权重将从3.4%降至2.5%,导致14,144口期锌被抛售,超过未平仓合约总量的8%.

指标三个月期锌 最后买入价跌0.05%,报每吨2,020美元.三个月期铝 收涨0.15%,报每吨2,068美元.

三个月期铅 最后买入价上扬1%,报每吨2,328美元.三个月期锡 收涨0.42%,报每吨24,150美元.三个月期镍 收高0.67%,报每吨17,325美元.(完)

以下为1535GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今