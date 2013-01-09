金属期市: 铜价持稳,因投资资金流入抵销忧虑经济的影响

* 新年投资资金流入商品市场
* 中国12月铜出口料持平或下跌
* 美国铝业对铝需求谨慎乐观
路透伦敦1月9日 - 期铜周三收盘持平,因对欧洲和美国经济的忧虑抵销全球最大金属消费者中国经济回暖的影响,且投资人将新年资金投资在金属市场.
指标伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘持平在每吨8,080美元.
上周因美国达成预算赤字协议,期铜跳升至逾两个月高位,在8,000美元上方建立底部,之前期铜在11月触及约7,500美元的低位.
法国巴黎银行分析师Stephen Briggs说,风险意愿抬头支持期铜价格,且新年投资人的资金配置很可能继续提振铜价.
"通常更多只作多的资金在新年初流入商品市场,我感觉是未来一两周这些资金将继续流入市场,所以我倾向价格上行."
他补充说,商品指数重新平衡权重有关的少量结清仓位活动抵销了资金流入的影响.
摩根士丹利在报告中说,道琼/瑞银商品指数(Dow Jones/UBS commodity index) 降低基本金属权重,增加贵金属权重.
道琼/瑞银商品指数的铝权重从5.9%下降至4.9%,锌权重从3.4%下降至2.5%.
市场担忧美国预算磋商及忧虑意大利选举,限制了市场走势.
投资人将密切留意中国周四将公布的12月贸易数据.
中国12月制造业活动回暖,但铜进口料下降,因年底需求减少,中国产出依然强劲.
全球股市受美国铝业 业绩提振.美国铝业第四季获利符合华尔街预期,营收远超预期,帮助安抚了投资者.该公司业表示,谨慎乐观认为2013年铝需求将增长,部分受助于全球航空业和建筑业增长.
"我们预期2013年铝市将供应过剩约130万吨,不过,我们认为铝价将按年小幅上升,"德意志银行研究报告称.
LME三个月期铝 收报每吨2,080美元,高于周二收报的2,068美元.LME三个月期锡 收报每吨24,650美元,上日报24,150美元.三个月期镍 报17,520美元,高于上日的17,325.
LME三个月期锌 收报2,017美元,上日报2,020美元.三个月期铅 报2,315美元,低于上日的2,328美元.
以下为1721 GMT基本金属主力合约报价:
2012年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 366.80 0.35 +0.10 365.25 0.42
LME期铝 2077.75 9.75 +0.47 2073.00 0.23
LME期铜 8076.75 -3.25 -0.04 7931.00 1.84
LME期铅 2318.25 13.25 +0.57 2330.00 -0.50
LME期镍 17511.00 186.00 +1.07 17060.00 2.64
LME期锡 24400.00 250.00 +1.04 23400.00 4.27
LME期锌 2020.75 -0.25 -0.01 2080.00 -2.85
上海期铝 15245.00 5.00 +0.03 15435.00 -1.23
上海期铜 58160.00 20.00 +0.03 57690.00 0.81
上海期锌 15325.00 5.00 +0.03 15625.00 -1.92
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)