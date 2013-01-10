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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 10:12 BJT

金属期市: 伦铜持稳,投资者等待稍后公布的中国贸易数据

上海期交所交投最活跃的4月期铜合约 亦基本持稳在每吨58,320元人民币(9,400美元).

欧洲央行周四料将维持利率在0.75%的纪录低点不变,暂时不会降息,因为欧元区经济显露回稳迹象,而且通胀率仍高于目标水平.

加拿大基本金属生产商First Quantum Minerals 周三向规模较小的同业Inmet Mining 发起敌意收购,希望藉此成为全球主要铜生产商.(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/徐文焰; 审校 张涛)

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