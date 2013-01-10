金属期市: 铜价上扬,因美元走软和中国出口数据强劲

金砖国家：3月31日股汇市收盘纵览
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
* 中国12月出口同比猛增14.1%
* 中国12月铜进口减少6.6%
* 欧元/美元攀升至一周高位
路透伦敦1月10日 - 期铜周四攀升,因美元走软,以及中国出口强劲提升需求将复苏的前景.
但数据显示,中国12月铜进口环比减少,贸易前景的不确定性使铜价进一步上行受阻.
LME三个月期铜 收报每吨8,110美元,高于周三收盘价8,080美元.
周四公布的贸易数据显示,中国12月出口同比猛增14.1%,且超过路透调查分析得出的同比增长4%的预期.
不过,分析师表示,中国出口从11月的增长2.9%猛增的原因可能是上年同期的比较基数较低,以及出口商清理年底订单,这些因素都未显示出出口将持续反弹的迹象.他们表示,对全球成长迟滞的担忧意味着,中国出口增长可能并不意味着出口将持续反弹.
美元对一篮子货币走软也扶助推高金属价格.
中国12月铜进口下降6.6%,因工厂需求疲弱,由于现金流短缺,工厂在年底削减金属购买量.
期铜1月3日触及两个半月高位每吨8,256.50美元,但之后未能突破该水平.
"从技术面来看,基本金属相对强弱指标已回落至中性区域,未来价格可能向两个方向发展,"苏格兰皇家银行在一份报告中称.
"由于全球经济显示出至少在2013年有望改善的良好迹象,我们认为铜价将上行."
**高盛看跌期铝**
其他金属方面,期铝收报每吨2,114美元,周三收报每吨2,080美元.
投资银行高盛 预计2013年期铝表现仍将落后其他金属,尽管印尼铝土矿市场供应吃紧.
高盛表示,对期铝的利空观点是基于预期中国北部和西部的低成本产能扩充将导致供应增加,这将超过2013年需求的增长.
三个月期锡 收报每吨24,655美元,周三报24,775美元.三个月期锌 收报每吨2,038美元,周三报2,017美元.三个月期镍 收报每吨17,400美元,周三报17,520美元.三个月期铅 收盘时没有成交,最后买入价报每吨2,333美元,周三报2,315美元.
以下为1704GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 368.85 2.55 +0.70 365.25 0.99 LME期铝 2113.25 33.25 +1.60 2073.00 1.94 LME期铜 8110.75 30.75 +0.38 7931.00 2.27 LME期铅 2337.00 22.00 +0.95 2330.00 0.30 LME期镍 17460.00 -60.00 -0.34 17060.00 2.34 LME期锡 24555.00 -95.00 -0.39 23400.00 4.94 LME期锌 2039.50 22.50 +1.12 2080.00 -1.95 上海期铝 15270.00 25.00 +0.16 15435.00 -1.07 上海期铜 58540.00 380.00 +0.65 57690.00 1.47 上海期锌 15415.00 90.00 +0.59 15625.00 -1.34 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
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