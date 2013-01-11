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亚洲 | 2013年 1月 11日 星期五 10:22 BJT

金属期市: 伦铜上扬,中国需求前景提供支撑

上海期交所交易主力4月期铜 上涨0.17%至每吨58,880元人民币(9,500美元),稍早时曾触及10月19日以来最高点58,980元,追上隔夜铜价涨势.

中国国家统计局周五公布,12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%,为七个月来最高,超越市场预估,减少了施行宽松政策的空间.

欧洲央行(ECB)周四称,2013年稍晚欧元区经济将复苏,已有一些企稳迹象.此前该行全票通过维持利率在纪录低位不变.

日本内阁周五批准一项经济刺激计划,支出规模为金融危机以来最大.首相安倍晋三雄心勃勃地希望促进经济增长和结束长期通缩问题. (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪; 审校 戴素萍)
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