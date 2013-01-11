金属期市: 伦铜上扬,中国需求前景提供支撑

上海期交所交易主力4月期铜 上涨0.17%至每吨58,880元人民币(9,500美元),稍早时曾触及10月19日以来最高点58,980元,追上隔夜铜价涨势.

中国国家统计局周五公布,12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%,为七个月来最高,超越市场预估,减少了施行宽松政策的空间.