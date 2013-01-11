金属期市: 伦铜上扬,中国需求前景提供支撑

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
上海期交所交易主力4月期铜 上涨0.17%至每吨58,880元人民币(9,500美元),稍早时曾触及10月19日以来最高点58,980元,追上隔夜铜价涨势.
中国国家统计局周五公布,12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%,为七个月来最高,超越市场预估,减少了施行宽松政策的空间.
欧洲央行(ECB)周四称,2013年稍晚欧元区经济将复苏,已有一些企稳迹象.此前该行全票通过维持利率在纪录低位不变.
日本内阁周五批准一项经济刺激计划,支出规模为金融危机以来最大.首相安倍晋三雄心勃勃地希望促进经济增长和结束长期通缩问题. (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪; 审校 戴素萍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。