金属期市: 伦铜小跌,中国前景转好稳定市场人气

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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0702GMT基本金属价格:
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 8097.00 -13.00 -0.16 2.12
上海期铜 58440 -340 -0.58 1.32
COMEX期铜 368.70 -2.20 -0.59 0.94
LME期铝 2117.25 3.25 +0.15 2.23
上海期铝 15325 -35 -0.23 -0.13
LME期锌 2039.00 1.00 +0.05 -1.19
上海期锌 15455 -90 -0.58 -0.58
LME期镍 17445.00 45.00 +0.26 1.69
LME期铅 2335.50 2.50 +0.11 -0.19
上海期铅 15190.00 -10.00 -0.07 -0.39
LME期锡 24700.00 45.00 +0.18 5.56
LME/上海套利价差^ 627 注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份 ^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。