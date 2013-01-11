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亚洲 | 2013年 1月 11日 星期五 15:58 BJT

金属期市: 伦铜小跌,中国前景转好稳定市场人气

0702GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 8097.00 -13.00 -0.16 2.12

上海期铜 58440 -340 -0.58 1.32

COMEX期铜 368.70 -2.20 -0.59 0.94

LME期铝 2117.25 3.25 +0.15 2.23

上海期铝 15325 -35 -0.23 -0.13

LME期锌 2039.00 1.00 +0.05 -1.19

上海期锌 15455 -90 -0.58 -0.58

LME期镍 17445.00 45.00 +0.26 1.69

LME期铅 2335.50 2.50 +0.11 -0.19

上海期铅 15190.00 -10.00 -0.07 -0.39

LME期锡 24700.00 45.00 +0.18 5.56

LME/上海套利价差^ 627 注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份 ^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

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