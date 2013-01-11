金属期市: 期铜收低,因中国需求依旧低迷

* 投资者消化中国疲弱的进口数据

* 中国铜需求在春节假期前疲弱--交易商

* 美元兑欧元触及2012年4月以来最低水准

路透伦敦1月11日 - 期铜价格周五从前一交易日触及的一周高位回落,因铜的消费大国--中国需求依旧疲弱,其影响盖过了欧洲央行的乐观言论.

伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收低0.80%,报每吨8,045美元,周四收盘价报8,110美元.

期铜价格周四触及一周高位8,165美元,此前中国公布的数据显示,12月中国出口成长意外大幅反弹至七个月高位.

但该数据亦显示12月中国铜进口较前月下降6.6%,这一因素周五中断了铜价涨势,因交易商消化这一数据.

铜价依旧疲弱,尽管美元/欧元降至2012年4月以来最低位.美元走软通常使美元计价商品对于欧洲和其他非美国投资者来说更加便宜来提振铜价.

"去年多数时间中国在具有吸引力的价格水平上积累铜库存,目前铜价开始反弹,而中国已有足够的库存,"Natixis商品研究主管Nic Brown称.

**春节因素**

展望未来,中国交易商称,直到3月中国的金属采购料将维持清淡,各工厂在2月中旬的春节假期过后将在3月恢复生产.

"本周我联系了一些潜在客户,所有人都说他们在忙着年底的文书工作,没人真正愿意谈业务.他们都说等春节过后再说,"香港一交易商称.

中国工厂在2月10日春节假期左右的几周可能将停工或放缓运营.

其他金属中,指标期锌 收低1.13%,报每吨2,015美元,周四收盘价报2,038美元,指标期铝 跌0.78%,报2,097.50美元,周四收报2,114美元.

三个月期铅 收低1.20%,报每吨2,305美元,周四尾市时买盘报2,333美元,三个月期锡 买价最后涨0.99%,报24,900美元,周四尾盘报24,655美元,三个月期镍 收高0.86%,报17,550美元,周四收报17,400美元.

以下为1707GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 365.20 -5.00 -1.35 365.25 -0.01 LME期铝 2099.25 -14.75 -0.70 2073.00 1.27 LME期铜 8037.50 -72.50 -0.89 7931.00 1.34 LME期铅 2303.00 -12.00 -0.52 2330.00 -1.16 LME期镍 17517.00 117.00 +0.67 17060.00 2.68 LME期锡 24897.00 242.00 +0.98 23400.00 6.40 LME期锌 2017.75 -20.25 -0.99 2080.00 -2.99 上海期铝 15250.00 -20.00 -0.13 15435.00 -1.20 上海期铜 58250.00 -290.00 -0.50 57690.00 0.97 上海期锌 15365.00 -50.00 -0.32 15625.00 -1.66 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

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