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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 15:56 BJT

金属期市: 伦铜反弹,但中国需求前景不确定性限制升幅

0703GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 8089.00 44.00 +0.55 2.02

上海期铜 58520 80 +0.14 1.46

COMEX期铜 367.85 2.45 +0.67 0.71

LME期铝 2112.25 14.75 +0.70 1.99

上海期铝 15325 00 +0.00 -0.13

LME期锌 2026.00 11.00 +0.55 -1.82

上海期锌 15455 -90 -0.58 -0.58

LME期镍 17600.00 50.00 +0.28 2.59

LME期铅 2315.00 10.00 +0.43 -1.07

上海期铅 15110.00 -80.00 -0.53 -0.92

LME期锡 25000.00 100.00 +0.40 6.84

LME/上海套利价差^ 526

注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份 ^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜; 审校 杜明霞)
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