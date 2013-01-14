金属期市: 伦铜反弹,但中国需求前景不确定性限制升幅

注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份 ^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)