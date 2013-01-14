金属期市: 伦铜反弹,但中国需求前景不确定性限制升幅

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月10日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
0703GMT基本金属价格:
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 8089.00 44.00 +0.55 2.02
上海期铜 58520 80 +0.14 1.46
COMEX期铜 367.85 2.45 +0.67 0.71
LME期铝 2112.25 14.75 +0.70 1.99
上海期铝 15325 00 +0.00 -0.13
LME期锌 2026.00 11.00 +0.55 -1.82
上海期锌 15455 -90 -0.58 -0.58
LME期镍 17600.00 50.00 +0.28 2.59
LME期铅 2315.00 10.00 +0.43 -1.07
上海期铅 15110.00 -80.00 -0.53 -0.92
LME期锡 25000.00 100.00 +0.40 6.84
LME/上海套利价差^ 526
注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份 ^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜; 审校 杜明霞)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。
路透圣保罗4月7日 - 两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。