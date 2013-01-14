金属期市: 美元走强拖低期铜价格,中国需求帮助遏制跌势

路透1月15日 - 期铜价格周一下滑,美元兑一揽子货币小幅上涨带来拖累,不过中国经济成长前景改善,帮助限制期铜进一步跌势.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.5%,报每吨8,000美元,上周五收在8,045美元,当时期铜价格跌幅达到1%.

美元兑一揽子货币走高,金属因此承压.

不过,数据显示中国12月进出口均优于预期,市场认为主要消费国中国需求料强健,帮助维持正面人气.

中国占全球铜需求的40%.

"中国一部分宏观数据较有助益的这一事实,对于铜需求前景而言是积极的.这对于前几个月来说至为关键,但人们预计之后铜供给将会增加."麦格理分析师Duncan Hobbs表示.

1月稍早铜价触及近8,300美元的两个半月高位,因美国避开财政悬崖令风险资产上扬.

但市场预计美国联邦储备理事会(美联储, FED)可能较预期更早刹住量化宽松政策,且未来几个月美国政府将展开债务上限谈判,铜价就此回落.

市场可能将关注日内稍晚美联储主席贝南克发表的讲话.

"市场今日可能不会有太大动作,因为美联储主席贝南克...可能谈及最近一次美联储会议记录中讨论的事项.越来越多的联储官员认为应缩小美联储的资产负债表."INTL FCStone分析师Edward Meir表示.

上周数据显示中国12月铜进口较前月下跌6.6%,暗示该国库存水平较高,这令期铜承压.

中国将在周五公布国内生产总值(GDP)数据,投资者将通过该数据确认中国是否在第四季终止连续七个季度增长放缓的势头.

路透调查预测中国第四季GDP增长或由前季的7.4%提速至7.8%.

三个月期锡 收在每吨24,750美元,上周五报24,900美元.三个月期铝 报2,054美元,上周五报2,097.50.三个月期锌 收盘时未成交,买盘最后报1,996美元,上周五报2,015美元.

三个月期铅 收在每吨2,295美元,上周五报2,305美元.三个月期镍 收在17,255美元,上周五收于17,550美元.

以下为1711GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 363.00 -1.65 -0.45 365.25 -0.62 LME期铝 2054.00 -43.50 -2.07 2073.00 -0.92 LME期铜 8002.25 -42.75 -0.53 7931.00 0.90 LME期铅 2295.00 -10.00 -0.43 2330.00 -1.50 LME期镍 17300.00 -250.00 -1.42 17060.00 1.41 LME期锡 24756.00 101.00 +0.41 23400.00 5.79 LME期锌 1998.00 -17.00 -0.84 2080.00 -3.94 上海期铝 15235.00 -15.00 -0.10 15435.00 -1.30 上海期铜 58320.00 70.00 +0.12 57690.00 1.09 上海期锌 15370.00 5.00 +0.03 15625.00 -1.63 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

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