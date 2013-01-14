金属期市: 美元走强拖低期铜价格,中国需求帮助遏制跌势

韩国金融市场：韩元和韩股都跌至近四周低位，因地缘政治风险引发避险
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
路透1月15日 - 期铜价格周一下滑,美元兑一揽子货币小幅上涨带来拖累,不过中国经济成长前景改善,帮助限制期铜进一步跌势.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.5%,报每吨8,000美元,上周五收在8,045美元,当时期铜价格跌幅达到1%.
美元兑一揽子货币走高,金属因此承压.
不过,数据显示中国12月进出口均优于预期,市场认为主要消费国中国需求料强健,帮助维持正面人气.
中国占全球铜需求的40%.
"中国一部分宏观数据较有助益的这一事实,对于铜需求前景而言是积极的.这对于前几个月来说至为关键,但人们预计之后铜供给将会增加."麦格理分析师Duncan Hobbs表示.
1月稍早铜价触及近8,300美元的两个半月高位,因美国避开财政悬崖令风险资产上扬.
但市场预计美国联邦储备理事会(美联储, FED)可能较预期更早刹住量化宽松政策,且未来几个月美国政府将展开债务上限谈判,铜价就此回落.
市场可能将关注日内稍晚美联储主席贝南克发表的讲话.
"市场今日可能不会有太大动作,因为美联储主席贝南克...可能谈及最近一次美联储会议记录中讨论的事项.越来越多的联储官员认为应缩小美联储的资产负债表."INTL FCStone分析师Edward Meir表示.
上周数据显示中国12月铜进口较前月下跌6.6%,暗示该国库存水平较高,这令期铜承压.
中国将在周五公布国内生产总值(GDP)数据,投资者将通过该数据确认中国是否在第四季终止连续七个季度增长放缓的势头.
路透调查预测中国第四季GDP增长或由前季的7.4%提速至7.8%.
三个月期锡 收在每吨24,750美元,上周五报24,900美元.三个月期铝 报2,054美元,上周五报2,097.50.三个月期锌 收盘时未成交,买盘最后报1,996美元,上周五报2,015美元.
三个月期铅 收在每吨2,295美元,上周五报2,305美元.三个月期镍 收在17,255美元,上周五收于17,550美元.
以下为1711GMT基本金属主力合约报价:
2012年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 363.00 -1.65 -0.45 365.25 -0.62 LME期铝 2054.00 -43.50 -2.07 2073.00 -0.92 LME期铜 8002.25 -42.75 -0.53 7931.00 0.90 LME期铅 2295.00 -10.00 -0.43 2330.00 -1.50 LME期镍 17300.00 -250.00 -1.42 17060.00 1.41 LME期锡 24756.00 101.00 +0.41 23400.00 5.79 LME期锌 1998.00 -17.00 -0.84 2080.00 -3.94 上海期铝 15235.00 -15.00 -0.10 15435.00 -1.30 上海期铜 58320.00 70.00 +0.12 57690.00 1.09 上海期锌 15370.00 5.00 +0.03 15625.00 -1.63 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 洪曦; 审校 利棣儿)
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
0232GMT * 美元在亚洲早盘时段普遍走扬，给新西兰元构成压力 * 美元指数测试美联储3月15日升息以后的最高水准 * 新西兰元/美元被压低至0.6921底部 * 日线图三重底位于0.6890/95区域，是下一道技术支撑位 * 图表：http://reut.rs/2nYOKVq (完) (编译 李婷仪 审校 白云)
================== 今日重要政经消息================= 4月10日（周一） 09:30 华宝国际股东特别大会。 ================== 近期重要政经消息================= 4月11日（周二） *国泰君安首日挂牌。 10:00 康臣药业股东特别大会。 11:00 贝莱德中国市场展望记者会。 15:30 银基集团股东特别大会。 4月12日（周三） 普拉达（PRADA）公布全年业绩。 10:30 太平洋航运股东周年大会。 4月13日（周四） 公布3月份外汇基金境外资产。 迅销公布中期业绩。 远东环球公布首季业绩。 4月14日（周五） 耶稣受难节公众假期。 4月17日（周一） 复活节公