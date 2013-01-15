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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 10:53 BJT

金属期市: 伦铜上扬,因美联储主席讲话挫伤美元

上海期货交易所4月期铜合约 跌0.51%至每吨58,220元人民币(合9,400美元).

美国总统奥巴马周一拒绝与共和党协商最紧迫的美国财政问题,拒绝以削减政府支出换取上调举债上限.

美联储主席贝南克周一敦促美国议员上调举债上限,以避免灾难性的债务违约,警告美国经济仍然可能受到关于赤字的政治僵局的拖累.

智利矿业协会Sonami周一表示,该国未来10至12年将吸引1,000亿美元用于矿业投资,时间框架略长于此前预期,因面临监管不确定性及能源境况不佳等风险.(完)

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(编译 李爽; 审校 石冠兰)

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