金属期市:铜价触及两周低点,投资人担心美国债务上限和中国需求

《程实专栏》有多少意外可以重来？
“这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代”。对于投资来说，一个充满意外的市场，既意味着风险，更意味着机会，结果的好与坏，往往就取决于是否有超越共识的前瞻判断和择势而为的行动勇气。2017年第一季度已成历史，全球金融市场发生了诸多变化，真正令人意外的，不是每一个变化本身，而是这些变化的矛盾并存。
* 在农历新年前中国买盘将保持迟滞
* 惠誉称美国债务上限争执可能令其丧失AAA评等
* 力拓预计2012年铝产量减少10%
路透伦敦1月15日 - 期铜价格周二触及两周低点,因投资人愈发担心美国就举债上限即将展开的争论,且中国需求前景蒙尘.
美国总统奥巴马周一晚对举债上限磋商上表达了强硬的立场.尽管美国联邦储备理事会(FED,美联储)总裁贝南克讲话看上去显示美联储将维持宽松货币政策,但投资人需要时间消化消息,目前仅对举债上限问题愈发担心.
金属市场投资人另一个担忧是中国需求前景,预计在2月农历新年假期前进口买盘将逐步减少.
巴克莱分析师Gayle Berry表示,"市场缺乏中国买盘,我认为这传递了一个信号,即他们没有在目前水准参与,且不需要,因中国多数基本金属的库存水准合适."
"可能在中国新年前他们将继续离场观望,在那之前可能不会有大的买盘,这会拖累市场."
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.08%,报每吨7,994美元,稍早跌至两周低点7,940美元.
期铝、期锌、期铅和期镍也跌至数周低点.
评等机构惠誉周二表示,若美国2011年债务上限危机重演,美国将有失去AAA评等的重大风险.
美元兑欧元上涨也令铜价承压,美国股市开低,因市场预期业绩期表现乏善可陈.
后市,投资人翘首期待中国本周稍后将公布的经济成长数据,根据路透调查,市场预计中国第四季经济成长加速至7.8%.
业内消息,矿业巨擘力拓 表示,因劳资纠纷,去年原铝产量同比减少10%.
三个月期铝 几收平盘,报2,052美元,稍早跌至一个半月低点2,033美元.
三个月期锌 也触及一个半月低点1,981.25美元,收低0.10%,报1,994美元.
三个月期铅 盘中跌至一个月低点2,267.75美元,收盘跌0.13%,报2,292美元.三个月期锡 收高0.40%,报每吨24,850美元,三个月期镍 大涨1.42%,报17,500美元,盘中触及两周低点17,150美元.
以下为1716GMT基本金属主力合约报价:
2012年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 363.20 0.60 +0.17 365.25 -0.5 LME期铝 2053.00 1.00 +0.05 2073.00 -0.96 LME期铜 8001.50 1.50 +0.02 7931.00 0.89 LME期铅 2293.50 -1.50 -0.07 2330.00 -1.57 LME期镍 17511.00 256.00 +1.48 17060.00 2.64 LME期锡 24900.00 150.00 +0.61 23400.00 6.41 LME期锌 1995.25 -19.75 -0.98 2080.00 -4.07 上海期铝 15205.00 -120.00 -0.78 15435.00 -1.49 上海期铜 57700.00 -820.00 -1.40 57690.00 0.02 上海期锌 15175.00 -280.00 -1.81 15625.00 -2.88 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
“这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代”。对于投资来说，一个充满意外的市场，既意味着风险，更意味着机会，结果的好与坏，往往就取决于是否有超越共识的前瞻判断和择势而为的行动勇气。2017年第一季度已成历史，全球金融市场发生了诸多变化，真正令人意外的，不是每一个变化本身，而是这些变化的矛盾并存。
路透墨尔本4月6日 - 伦敦期铜周四守住涨幅，受工业金属进入最旺季度之际中国需求的支撑，不过在中美领导人会晤前，盘中交易稀疏。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季