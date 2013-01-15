金属期市:铜价触及两周低点,投资人担心美国债务上限和中国需求

* 在农历新年前中国买盘将保持迟滞

* 惠誉称美国债务上限争执可能令其丧失AAA评等

* 力拓预计2012年铝产量减少10%

路透伦敦1月15日 - 期铜价格周二触及两周低点,因投资人愈发担心美国就举债上限即将展开的争论,且中国需求前景蒙尘.

美国总统奥巴马周一晚对举债上限磋商上表达了强硬的立场.尽管美国联邦储备理事会(FED,美联储)总裁贝南克讲话看上去显示美联储将维持宽松货币政策,但投资人需要时间消化消息,目前仅对举债上限问题愈发担心.

金属市场投资人另一个担忧是中国需求前景,预计在2月农历新年假期前进口买盘将逐步减少.

巴克莱分析师Gayle Berry表示,"市场缺乏中国买盘,我认为这传递了一个信号,即他们没有在目前水准参与,且不需要,因中国多数基本金属的库存水准合适."

"可能在中国新年前他们将继续离场观望,在那之前可能不会有大的买盘,这会拖累市场."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.08%,报每吨7,994美元,稍早跌至两周低点7,940美元.

期铝、期锌、期铅和期镍也跌至数周低点.

评等机构惠誉周二表示,若美国2011年债务上限危机重演,美国将有失去AAA评等的重大风险.

美元兑欧元上涨也令铜价承压,美国股市开低,因市场预期业绩期表现乏善可陈.

后市,投资人翘首期待中国本周稍后将公布的经济成长数据,根据路透调查,市场预计中国第四季经济成长加速至7.8%.

业内消息,矿业巨擘力拓 表示,因劳资纠纷,去年原铝产量同比减少10%.

三个月期铝 几收平盘,报2,052美元,稍早跌至一个半月低点2,033美元.

三个月期锌 也触及一个半月低点1,981.25美元,收低0.10%,报1,994美元.

三个月期铅 盘中跌至一个月低点2,267.75美元,收盘跌0.13%,报2,292美元.三个月期锡 收高0.40%,报每吨24,850美元,三个月期镍 大涨1.42%,报17,500美元,盘中触及两周低点17,150美元.

以下为1716GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 363.20 0.60 +0.17 365.25 -0.5 LME期铝 2053.00 1.00 +0.05 2073.00 -0.96 LME期铜 8001.50 1.50 +0.02 7931.00 0.89 LME期铅 2293.50 -1.50 -0.07 2330.00 -1.57 LME期镍 17511.00 256.00 +1.48 17060.00 2.64 LME期锡 24900.00 150.00 +0.61 23400.00 6.41 LME期锌 1995.25 -19.75 -0.98 2080.00 -4.07 上海期铝 15205.00 -120.00 -0.78 15435.00 -1.49 上海期铜 57700.00 -820.00 -1.40 57690.00 0.02 上海期锌 15175.00 -280.00 -1.81 15625.00 -2.88 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金