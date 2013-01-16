版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 09:53 BJT

金属期市: 伦敦期铜持稳,美国消费者支出回升提振冒险意愿

美国12月零售销售稳步上升,美国人未理会加税威胁而出手购买汽车以及其他商品,体现出年底时的消费者支出势头.

两名美联储鸽派官员周二反击部分鹰派同僚的观点,表示美国联邦储备理事会(美联储,FED)的宽松政策不仅合宜,甚至可能需要进一步放宽.

欧元集团主席贾克周二表示,欧元汇率"处于危险高位".

欧盟执委会认定中国非法补贴钢铁生产商,希望欧盟成员国支持实施惩罚性关税。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐