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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 16:22 BJT

金属期市: 伦敦期铜持稳,受美国零售销售成长数据激励

0704GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 8000.75 6.75 +0.08 0.90

上海期铜 57940 240 +0.42 0.45

COMEX期铜 363.45 -0.30 -0.08 -0.49

LME期铝 2050.00 -2.00 -0.10 -1.01

上海期铝 15255 50 +0.33 -0.59

LME期锌 1997.00 3.00 +0.15 -3.22

上海期锌 15265 -280 -1.80 -1.80

LME期镍 17475.00 -25.00 -0.14 1.87

LME期铅 2284.00 -8.00 -0.35 -2.39

上海期铅 15170.00 40.00 +0.26 -0.52

LME期锡 24950.00 100.00 +0.40 6.62

LME/上海套利价差^ 244

注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份.

^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/李春喜; 审校 孙茉莉/张若琪/侯向明)
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