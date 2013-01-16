金属期市: 伦敦期铜持稳,受美国零售销售成长数据激励

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
0704GMT基本金属价格:
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 8000.75 6.75 +0.08 0.90
上海期铜 57940 240 +0.42 0.45
COMEX期铜 363.45 -0.30 -0.08 -0.49
LME期铝 2050.00 -2.00 -0.10 -1.01
上海期铝 15255 50 +0.33 -0.59
LME期锌 1997.00 3.00 +0.15 -3.22
上海期锌 15265 -280 -1.80 -1.80
LME期镍 17475.00 -25.00 -0.14 1.87
LME期铅 2284.00 -8.00 -0.35 -2.39
上海期铅 15170.00 40.00 +0.26 -0.52
LME期锡 24950.00 100.00 +0.40 6.62
LME/上海套利价差^ 244
注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份.
^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/李春喜; 审校 孙茉莉/张若琪/侯向明)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。