金属期市: LME期铜下跌,市场担心中国春节前需求疲弱

* 2013年锡价格或触及3万美元,因供给紧张--法国巴黎银行

* LME多数金属未平仓量下降.期铜未平仓量低于12月高位

* 美国工业生产攀升;消费者购买力上扬

路透伦敦1月16日 - 期铜周三连续第四个交易日下跌,触及两周低位,且逆转稍早涨幅,因投资者担心中国春节前缺少现货需求和该国将发布的新经济成长数据.

三个月期铜 收在7,946美元,抹去亚洲交易时段的温和涨幅,当时曾升至8,021美元.期铜周二收在7,994美元.

"我认为仍有一些担忧情绪,也就是说,尽管我们预计美国和中国经济成长将起到带动作用,但迄今其尚未传导到需求中.消费者偏好现用现买,而不是进入市场来补充库存."法国兴业银行分析师Robin Bhar表示.

"在春节前,中国不希望追高.未来几周投资者无疑仍怀有逢低买入,趁高卖出的心态..."

中国市场将在2月11-15日适逢春节假期休市.

期铜在1月最初几天大涨至8,256,50美元的高位,但在那之后即失去动能,并回吐今年的所有涨幅.周三期铜触及12月31日迄今低位7,926美元.

LME未平仓量数据显示,今年除铜和铅以外,多数金属的未平仓量下降.

期铜未平仓量MCU-OI-TOT为245,603口,远低于12月中旬高位逾273,000口.

美国工业生产数据攀升,而低通胀率提高了消费者的购买力.

周五中国国内生产总值(GDP)数据公布前,投资者处于观望.根据一份路透调查,中国第四季GDP增速料涨至7.8%.

LME期锡 收在每吨24,995美元,周二时收在24,850美元.

法国巴黎银行在一份报告中表示,锡价格今年预计将再创新高,在未来12个月左右达到每吨3万美元,因供给紧张不太可能满足年内稍晚电子行业需求的增长.

其他金属方面,期锌 收盘时未成交,最新买价报1,979美元.上日为1,994美元.

期铅 收在2,266美元.上日报2,292美元.三个月期铝 收在每吨2,045美元,上日报2,052美元.期镍 报17,400美元,上日为17,500美元.

以下为1731GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 360.30 -2.65 -0.73 365.25 -1.36 LME期铝 2047.00 -5.00 -0.24 2073.00 -1.25 LME期铜 7939.25 -54.75 -0.68 7931.00 0.10 LME期铅 2267.25 -24.75 -1.08 2330.00 -2.69 LME期镍 17400.00 -100.00 -0.57 17060.00 1.99 LME期锡 24950.00 100.00 +0.40 23400.00 6.62 LME期锌 1982.50 -11.50 -0.58 2080.00 -4.69 上海期铝 15255.00 50.00 +0.33 15435.00 -1.17 上海期铜 57940.00 240.00 +0.42 57690.00 0.43 上海期锌 15265.00 90.00 +0.59 15625.00 -2.30 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

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