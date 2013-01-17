金属期市: 铜价受美国制造业走强的提振,但中国数据出炉前气氛谨慎

上海期货交易所期铜主力4月合约 下滑0.19%,报每吨57,830元人民币(9,300美元).

美国经济2012年底形势意外良好,制造业产出攀升,且低通胀提高了消费者的购买力,表明美国经济或许能够经受住新年开始的增税冲击.

美国联邦储备理事会(美联储)周三发布褐皮书称,近几周所有12个联储地区经济活动以小幅或温和步幅扩张,消费者支出增加,暗示经济复苏力道改变不大.

欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼称,他在欧元上涨问题上和欧元集团主席贾克的看法不一样,称ECB的目标是物价稳定而不是汇率.贾克对欧元强势感到担忧.

交易员正在等待周五中国将要公布的一系列经济数据,其中包括第四季GDP,12月工业增加值,社会消费品零售总额以及70个大中城市住宅销售价格月度报告.

消息人士周三表示,日本冶炼厂Pan Pacific Copper 和主要矿产商达成协议,今年的铜精矿加工和冶炼费由去年的每吨63.50美元提价逾10%.(完)

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