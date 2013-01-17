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亚洲 | 2013年 1月 17日 星期四 16:28 BJT

金属期市: 期铜小升,受益于美国制造业数据良好

0706GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7960.00 14.00 +0.18 0.39

上海期铜 57740 -200 -0.35 0.10

COMEX期铜 361.65 1.00 +0.28 -0.99

LME期铝 2044.25 -0.75 -0.04 -1.29

上海期铝 15240 -15 -0.10 -0.68

LME期锌 1980.75 1.75 +0.09 -4.01

上海期锌 15265 -280 -1.80 -1.80

LME期镍 17400.00 0.00 +0.00 1.43

LME期铅 2262.00 -4.00 -0.18 -3.33

上海期铅 15100.00 -70.00 -0.46 -0.98

LME期锡 24870.00 -125.00 -0.50 6.28

LME/上海套利价差^ 164

注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份.

^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 王洋; 审校)

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