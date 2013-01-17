金属期市: 期铜小升,受益于美国制造业数据良好

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
0706GMT基本金属价格:
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 7960.00 14.00 +0.18 0.39
上海期铜 57740 -200 -0.35 0.10
COMEX期铜 361.65 1.00 +0.28 -0.99
LME期铝 2044.25 -0.75 -0.04 -1.29
上海期铝 15240 -15 -0.10 -0.68
LME期锌 1980.75 1.75 +0.09 -4.01
上海期锌 15265 -280 -1.80 -1.80
LME期镍 17400.00 0.00 +0.00 1.43
LME期铅 2262.00 -4.00 -0.18 -3.33
上海期铅 15100.00 -70.00 -0.46 -0.98
LME期锡 24870.00 -125.00 -0.50 6.28
LME/上海套利价差^ 164
注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份.
^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 王洋; 审校)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。