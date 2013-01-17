重发-金属期市: 铜价受美国乐观数据带动攀升,关注中国需求

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* 向好的美国初请失业金人口和房屋开工数据提振金属市场

* 中国周五将公布第四季GDP,12月工业产出和零售销售数据

路透伦敦1月17日 - 铜价周四攀升逾1%,之前公布的令人鼓舞的美国楼市和就业市场数据提振对美国经济复苏步伐的乐观情绪,同时也擦亮金属的需求前景.

数据显示,美国上周初请失业金人口大幅下降,至五年低位.另一项数据显示,上月房屋开工猛增,暗示楼市今年可能为经济复苏提供支持.

这扶助推高铜价,LME指标期铜合约 攀升至8,065美元的日高.收报每吨8,054美元,上扬1.3%,周三收报每吨7,946美元.

美国股市开盘标普500指数触及五年高位,受助于经济数据向好.美元兑欧元走软.

有关中国需求前景的不确定性限制铜价涨幅,交易员和分析师预计,在2月中开始的,持续一周的中国农历新年假期结束前,买盘仍将不旺.

一项路透调查预计,中国第四季GDP增长年率将加快至7.8%,该国经济可能需要持续的政策支持.

"我认为,今年随着时间的推移,中国经济成长加速将不会使商品需求出现持续强劲增加的势头,"Capital Economics的经济学家Ross Strachan表示.

分析师估计,中国保税区仓库的铜库存为约80-90万吨,相当于LME目前库存的三倍.

与此同时,铜的生产正在不断增加,瑞士信贷预计今年铜产量将增加5-6%.

这也从铜加工费上涨中得以体现,今年在冶炼厂与矿商的加工费谈判中,冶炼厂占得先手.

据公司消息人士透露,日本最大的铜冶炼厂Pan Pacific Copper 和中国最大的冶炼厂江西铜业 已与主要矿商达成一致,将铜精矿加工和冶炼费用提高逾10%,反映出在连续数年出现供应短缺后,铜矿供应反弹.

其他金属方面,三个月期铝 收报每吨2,048.50美元,周三收报每吨2,045美元.三个月期锡 盘中攀升至11个月新高25,525美元,收报每吨24,920美元,周三报24,995美元.

三个月期铅 收报每吨2,285美元,周三报2,266美元.三个月期镍 收报每吨17,600美元,周三报17,400美元.三个月期锌 收报每吨2,010美元,周三最后买入价为1,979美元.

以下为1703GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今