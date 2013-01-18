金属期市: 伦敦期铜持稳,静待中国一系列经济数据

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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期铜自1月初触及两个半月高位后涨势波折,因为投资者很难找到刺激其买入的新诱因,而且供应增多,中国商品牛市也消退.
上海期货交易所4月期铜合约 涨0.74%报每吨58,170元人民币(合9,400美元),追随隔夜伦敦市场涨势.
中国周五将公布2012年第四季GDP数据,料显示增速升向8%,但全球经济前景不确定性意味着中国可能需要继续微调政策,以支撑经济成长.
除了GDP数据外,中国周五还将公布12月工业生产,零售销售及房价数据.
美国上周初请失业金人数触及五年来最低,且12月房屋开工大增,提供美国经济仍处于复苏轨道的最新佐证.
了解日本央行想法的消息人士称,该央行下周将考虑舍弃0.1%的短期利率下限,并承诺开放式购买资产,直至2%的通胀目标在望. (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/李爽; 审校 白云/张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。