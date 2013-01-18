金属期市: 期铜上涨,因中美经济数据提振需求前景

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
"(中国)数据略高于预期,"INTL FC Stone分析师Ed Meir称,"因此我们可能伴着良好涨势进入下周.美国和中国的宏观经济面看来均利好铜市".
"但是,随着我们进入2月,市场目光将重回美国.如果他们未能提高举债上限,那么就会一团混乱.届时预料将重演旧戏码--(铜价)也将跟着走向不明,"他补充道.
0719GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.32%,至每吨8,080美元,为四个交易日以来最高.继上个交易日收高逾1%后续涨.
铜价周三曾触及每吨7,920美元的年内低位,但本周有望收高0.4%.
上海期货交易所期铜主力4月合约 收涨1.11%,报每吨58,380元人民币(9,400美元),追赶隔夜伦敦市场涨势.
0719GMT基本金属价格:
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 8080.00 26.00 +0.32 1.90
上海期铜 58380 640 +1.11 1.21
COMEX期铜 367.25 1.05 +0.29 0.55
LME期铝 2058.75 10.25 +0.50 -0.59
上海期铝 15285 45 +0.30 -0.39
LME期锌 2029.25 19.25 +0.96 -1.66
上海期锌 15420 -125 -0.80 -0.80
LME期镍 17592.00 -8.00 -0.05 2.55
LME期铅 2307.50 22.50 +0.98 -1.39
上海期铅 15325.00 95.00 +0.62 0.49
LME期锡 25200.00 280.00 +1.12 7.69
LME/上海套利价差^ 375
注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份.
^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 许娜; 审校 沈以文)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。