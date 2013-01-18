金属期市: 期铜上涨,因中美经济数据提振需求前景

"(中国)数据略高于预期,"INTL FC Stone分析师Ed Meir称,"因此我们可能伴着良好涨势进入下周.美国和中国的宏观经济面看来均利好铜市".

"但是,随着我们进入2月,市场目光将重回美国.如果他们未能提高举债上限,那么就会一团混乱.届时预料将重演旧戏码--(铜价)也将跟着走向不明,"他补充道.

0719GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.32%,至每吨8,080美元,为四个交易日以来最高.继上个交易日收高逾1%后续涨.

铜价周三曾触及每吨7,920美元的年内低位,但本周有望收高0.4%.

上海期货交易所期铜主力4月合约 收涨1.11%,报每吨58,380元人民币(9,400美元),追赶隔夜伦敦市场涨势.

0719GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 8080.00 26.00 +0.32 1.90

上海期铜 58380 640 +1.11 1.21

COMEX期铜 367.25 1.05 +0.29 0.55

LME期铝 2058.75 10.25 +0.50 -0.59

上海期铝 15285 45 +0.30 -0.39

LME期锌 2029.25 19.25 +0.96 -1.66

上海期锌 15420 -125 -0.80 -0.80

LME期镍 17592.00 -8.00 -0.05 2.55

LME期铅 2307.50 22.50 +0.98 -1.39

上海期铅 15325.00 95.00 +0.62 0.49

LME期锡 25200.00 280.00 +1.12 7.69

LME/上海套利价差^ 375

注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份.

^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

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