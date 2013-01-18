金属期市: 中国GDP数据激励期铜上扬,但美国债务上限忧虑拖累涨幅

* 中国2012年四季度GDP上涨7.9%

* 围绕美国债务上限的忧虑仍存在

* 美国1月消费者信心指数触及一年低位

路透伦敦1月18日 - 期铜周五上扬,本周有望小幅收高.中国第四季度国内生产总值(GDP)表现优于预期提振市场,但有关美国债务和供给过剩的担忧限制了涨幅.

中国2012年四季度GDP同比增长7.9%,小幅高于预期.这是中国经济正走出全球金融危机阴霾的最新迹象.去年中国经济成长增速是1999年以来最低.

中国12月规模以上工业增加值同比增长10.3%,预估值为10.1%.12月社会消费品零售总额同比增长15.2%,路透调查结果为14.9%..

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收在每吨8,061美元,周四曾收在8,054美元.

"2013年的两个关键点是中国在春季过后的季节性补仓活动,这将可能让铜价在第一季度升至每吨8,000美元以上."瑞银大宗商品和矿业分析师Angus Staines表示.

"不过在那之后,基本面又将主导市场.对于铜市来说,这意味着供给过高."

周四的美国数据让投资人愈发相信,该国经济仍处于复苏轨迹.美国一周初请失业金人数降至五年低位.12月房屋开工亦猛增.

不过,围绕美国债务问题的忧虑挥之不去.华府陷入政治僵局,提升了美国被迫延迟债务偿付的可能性.财政部在新年前夕触碰到16.4兆(万亿)美元的债务上限,最早到2月中旬时将会出现无钱可用的情况.

美国1月消费者信心意外连续第二个月下跌,为逾一年低位.多数消费者将原因归为近期的债务上限谈判.

上海期货交易所监控的铜库存较前周下跌0.3%至208,568吨,但仍接近去年4月迄今高位,也让期铜涨幅受限.

最新数据显示,LME监控的铜库存也接近约一年最高水平.

1月初时,期铜触及两个半月高点,但之后难以重拾动能.

"美国和中国的宏观情况对金属构成利好."INTL FC Stone分析师Ed Meir表示.

"不过,随着2月的到来,市场注意力将转移到美国方面.如果债务上限无法上调,那么将会让市场陷入混乱..."他补充道.

现货市场上,亚洲交易商表示,下月中国春季假期前,市场活动清淡.

三个月期镍 收在17,550美元,上日报17,600.期镍去年在基本金属系中表现最差.LME镍库存增加576吨至147,804吨,距离近三年高位不远.

三个月期锡 收在每吨25,025美元,上日报24,920美元.三个月期锌 报每吨2,034美元,上日为2,010美元.期铅 报2,301美元,上日报2,285美元.三个月期铝 从上日的2,048.50美元跌至2,044美元.

以下为1704GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 366.15 0.80 +0.22 365.25 0.25 LME期铝 2046.25 -2.25 -0.11 2073.00 -1.29 LME期铜 8071.25 17.25 +0.21 7931.00 1.77 LME期铅 2301.50 16.50 +0.72 2330.00 -1.22 LME期镍 17552.00 -48.00 -0.27 17060.00 2.88 LME期锡 24895.00 -25.00 -0.10 23400.00 6.39 LME期锌 2033.50 23.50 +1.17 2080.00 -2.24 上海期铝 15285.00 45.00 +0.30 15435.00 -0.97 上海期铜 58380.00 640.00 +1.11 57690.00 1.20 上海期锌 15420.00 155.00 +1.02 15625.00 -1.31 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

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