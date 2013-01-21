重发-金属期市: 伦铜小涨,受助于中国经济增长加速

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
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路透新加坡1月21日 - 伦敦期铜周一小幅上涨,之前数据显示中国第四季经济增速加快,不过全年增幅降至1999年以来最低.
0113GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.17%至每吨8,075美元.上交易日该合约盘中触及一周高位8,130美元,收盘几无变动.
在年初大涨至两个半月高点近8,250美元后,铜价未能寻获动能,上周曾触及年内低位7,920美元.
上海期货交易所期铜主力4月合约 下跌0.10%,报每吨58,320元人民币(9,400美元).
上周数据显示,中国2012年GDP同比增长7.8%,第四季度GDP同比增长7.9%,环比增长2.0%.无论是投资,工业,消费等数据,总体保持平稳增长,超额完成的经济指标预示着中国经济企稳回升态势有望延续.
美国一份周五公布的调查结果显示,该国1月消费者信心出乎意料地连续第二个月恶化,并降至逾一年来新低,许多消费者称受到近期"财政悬崖"后续效应影响.
周五美国众议院共和党的立场松动,以避免下月与总统奥巴马之间发生财政冲突.财政争论有可能导致政府违约及金融市场动荡.
铁矿石价格在过去四个月间将近翻倍,令铁矿石生产企业备感振奋,不过价格飙升阻碍了澳洲西部矿场的扩张.(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/隋芬; 审校 石冠兰/于春红)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编