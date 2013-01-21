版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 10:32 BJT

重发-金属期市: 伦铜小涨,受助于中国经济增长加速

(重发以删除标题赘字)

路透新加坡1月21日 - 伦敦期铜周一小幅上涨,之前数据显示中国第四季经济增速加快,不过全年增幅降至1999年以来最低.

0113GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.17%至每吨8,075美元.上交易日该合约盘中触及一周高位8,130美元,收盘几无变动.

在年初大涨至两个半月高点近8,250美元后,铜价未能寻获动能,上周曾触及年内低位7,920美元.

上海期货交易所期铜主力4月合约 下跌0.10%,报每吨58,320元人民币(9,400美元).

上周数据显示,中国2012年GDP同比增长7.8%,第四季度GDP同比增长7.9%,环比增长2.0%.无论是投资,工业,消费等数据,总体保持平稳增长,超额完成的经济指标预示着中国经济企稳回升态势有望延续.

美国一份周五公布的调查结果显示,该国1月消费者信心出乎意料地连续第二个月恶化,并降至逾一年来新低,许多消费者称受到近期"财政悬崖"后续效应影响.

周五美国众议院共和党的立场松动,以避免下月与总统奥巴马之间发生财政冲突.财政争论有可能导致政府违约及金融市场动荡.

铁矿石价格在过去四个月间将近翻倍,令铁矿石生产企业备感振奋,不过价格飙升阻碍了澳洲西部矿场的扩张.(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/隋芬; 审校 石冠兰/于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐