修正-金属期市: 伦铜持稳,中国经济增长带来支撑

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
"市场在上周五中国经济数据改善而上涨,"麦格理银行分析师Bonnie Liu说.
"快到农历新年了.我想消费者会记取去年的教训,当时他们补充库存,但后来需求却很小,所以现在他们真的很谨慎.这使得市况非常平静,"她说.
上周数据显示,中国2012年GDP同比增长7.8%,第四季度GDP同比增长7.9%,环比增长2.0%.无论是投资,工业,消费等数据,总体保持平稳增长,超额完成的经济指标预示着中国经济企稳回升态势有望延续.
0703GMT,伦敦金属交易所(LME)期铜交易主力 持平在每吨8,058.50美元.
铜价在年初创下两个半月高位约8,250美元之后,就难以寻获动能,上周并触及今年低点7,920美元.
LME三个月期铜周一成交量非常低,不到3,500口.
上海期交所期铜主力4月合约 下滑0.33%,至每吨58,190元人民币(9,400美元).
德意志银行研究报告称,中国冬季严寒可能会使得铅的需求重新回温.铅是电池产业使用量最高的金属.酷寒通常会导致电池减弱,减少电池寿命.根据德意志银行的报告,电池更新产业的需求占到全球铅消费的43%.
0703GMT基本金属价格:
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 8058.50 -2.50 -0.03 1.63
上海期铜 58190 -190 -0.33 0.88
COMEX期铜 366.70 -1.20 -0.33 0.40
LME期铝 2045.00 1.00 +0.05 -1.26
上海期铝 15255 -30 -0.20 -0.59
LME期锌 2030.25 -3.75 -0.18 -1.61
上海期锌 15365 -180 -1.16 -1.16
LME期镍 17500.00 -50.00 -0.28 2.01
LME期铅 2297.00 -4.00 -0.17 -1.84
上海期铅 15300.00 -25.00 -0.16 0.33
LME期锡 25050.00 25.00 +0.10 7.05
LME/上海套利价差^ 445
注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份.
^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪; 审校 隋芬)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编