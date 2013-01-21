修正-金属期市: 伦铜持稳,中国经济增长带来支撑

"市场在上周五中国经济数据改善而上涨,"麦格理银行分析师Bonnie Liu说.

"快到农历新年了.我想消费者会记取去年的教训,当时他们补充库存,但后来需求却很小,所以现在他们真的很谨慎.这使得市况非常平静,"她说.

上周数据显示,中国2012年GDP同比增长7.8%,第四季度GDP同比增长7.9%,环比增长2.0%.无论是投资,工业,消费等数据,总体保持平稳增长,超额完成的经济指标预示着中国经济企稳回升态势有望延续.

0703GMT,伦敦金属交易所(LME)期铜交易主力 持平在每吨8,058.50美元.

铜价在年初创下两个半月高位约8,250美元之后,就难以寻获动能,上周并触及今年低点7,920美元.

LME三个月期铜周一成交量非常低,不到3,500口.

上海期交所期铜主力4月合约 下滑0.33%,至每吨58,190元人民币(9,400美元).

德意志银行研究报告称,中国冬季严寒可能会使得铅的需求重新回温.铅是电池产业使用量最高的金属.酷寒通常会导致电池减弱,减少电池寿命.根据德意志银行的报告,电池更新产业的需求占到全球铅消费的43%.

0703GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 8058.50 -2.50 -0.03 1.63

上海期铜 58190 -190 -0.33 0.88

COMEX期铜 366.70 -1.20 -0.33 0.40

LME期铝 2045.00 1.00 +0.05 -1.26

上海期铝 15255 -30 -0.20 -0.59

LME期锌 2030.25 -3.75 -0.18 -1.61

上海期锌 15365 -180 -1.16 -1.16

LME期镍 17500.00 -50.00 -0.28 2.01

LME期铅 2297.00 -4.00 -0.17 -1.84

上海期铅 15300.00 -25.00 -0.16 0.33

LME期锡 25050.00 25.00 +0.10 7.05

LME/上海套利价差^ 445

注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份.

^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

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