金属期市:期铜小跌,受中国实货需求疲弱拖累

* 中国实货需求疲弱拖累铜价

* 美国试图打破举债上限谈判僵局,欧股上涨

* 德意志银行称中国寒冷天气带动电池用铅需求

路透伦敦1月21日 - 期铜周一在清淡交投中变动不大,美国打破预算谈判僵局的政治尝试刺激风险意愿,但被中国实货需求仍疲弱所抵消.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.1%,报每吨8,055美元,今日美国市场因马丁路德金纪念日休市一天,金属市场交投清淡.

场内交易收盘时,铜成交量仅为4,764口,过去两个月日均值为13,081口,上一交易日,铜价触及一周高位8,130美元,上周收盘变动不大.

上周五,美国众议院共和党领袖表示,寻求通过延长联邦借款权限三个月的议案,以为民主党控制的参议院通过削减财赤预算计划争取时间.

今日稍早,中国公布的数据显示12月精炼铜进口按月减少4.7%,但2012年全年同比增长20%.

中国贸易数据还显示,去年精炼铜出口猛增75.3%,至创纪录的274,014吨.

中国农历新年假期将从2月11日开始,市场将在2月18日重开.

商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示,对冲基金和基金经理人在截至1月15日该周削减对铜的多头,反映投资人对其兴致降低.

利多方面,上周数据显示,中国2012年GDP同比增长7.8%,第四季度GDP同比增长7.9%,环比增长2.0%.无论是投资,工业,消费等数据,总体保持平稳增长,超额完成的经济指标预示着中国经济企稳回升态势有望延续.

三个月期铅 收盘时买价为2,300美元,较上周五收盘跌1美元,今年迄今跌幅近2%,但德意志银行研究报告称,中国冬季严寒可能会使得铅的需求重新回温.

"我们认为铅市场可能是今年更具吸引力的做多机会之一.我们建议在价格回落时买入,"报告称.

三个月期锡 收盘时的买入价为每吨25,000美元,跌0.1%.三个月期锌 报每吨2,031.50美元,跌0.1%.三个月期铝 跌0.2%,至2,040.50美元.三个月期镍 跌1%,收在17,380美元.

以下为1713GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 365.80 -1.15 -0.31 365.25 0.15 LME期铝 2040.75 -3.25 -0.16 2073.00 -1.56 LME期铜 8059.75 -1.25 -0.02 7931.00 1.62 LME期铅 2298.50 -2.50 -0.11 2330.00 -1.35 LME期镍 17425.00 -125.00 -0.71 17060.00 2.14 LME期锡 24975.00 -50.00 -0.20 23400.00 6.73 LME期锌 2032.50 -1.50 -0.07 2080.00 -2.28 上海期铝 15255.00 -30.00 -0.20 15435.00 -1.17 上海期铜 58190.00 -190.00 -0.33 57690.00 0.87 上海期锌 15365.00 -55.00 -0.36 15625.00 -1.66 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

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