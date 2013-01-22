金属期市: 期铜上扬,日本央行宽松举措和美元走弱推升价格

* 日本央行将通胀目标提高一倍,采用无限制资产购买策略

* 中国12月精炼铜产量大增逾20%至58万吨

* 美国12月房屋销售下降;德国ZEW经济景气指数强劲

路透伦敦1月22日 - 期铜周二升至逾一周高位,追随其他大宗商品市场和股市走强,之前日本央行承诺无限制资产购买以提振经济成长.

日本央行将通胀率目标提高到2%,并表示从2014年起将无限量购买资产.日本央行面临巨大的政治压力,要求其战胜通货紧缩.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.97%,报每吨8,133美元,高于周一收盘时的8,055美元.稍早曾触及1月11日迄今高位每吨8,135美元.

"今天日本央行的声明是推动市场的主要因素."T-Commodity金属咨询顾问Gianclaudio Torlizzi表示.

"从中期和长期来看,这对基本金属能起到多头作用,因为日本央行和美国联邦储备理事会(美联储, FED)这两大央行都将为金融市场注入巨大的流动性."

德国1月ZEW经济景气指数意外强劲,触及2010年5月至今最高,亦扶助金属.

人们对于中国经济复苏持稳的信心再度增加,不过金属买家仍担心中国是否将在2月中旬的春节假期前入场.

"我们仍需等待看到中国是否会在春节前补充库存--眼下现货市场也是如此.由于季节性因素,需求可能会在第一季度的末尾抬头."CRU金属分析师Chunlan Li表示.

中国保税仓库中的库存于去年11月触及超过100万吨的历史高位,12月精炼铜产量也攀升逾20%至58万吨的纪录高点.

库存和产量上涨,料有可能削弱中国对现货进口和2013年定期船运的需要,并有可能令指标LME铜价承压.

此外,美元兑一揽子货币及日益走弱支撑基本金属.

中国12月铝产量大涨了近24%.

三个月期铝 收高1.69%至每吨2,075美元,周一最后报2,040.50美元.三个月期铅上扬1.09%,报2,325美元.期镍 收涨0.03%至每吨17,385美元.

LME期锌 收涨1.06%,报每吨2,053美元,稍早触及两周高点每吨2,062.50美元.三个月期锡 在LME金属中去年表现最好,收低1,50%至每吨24,625美元,上日报25,000美元.

以下为1718GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 368.80 1.85 +0.50 365.25 0.97 LME期铝 2072.00 28.00 +1.37 2073.00 -0.05 LME期铜 8127.00 72.00 +0.89 7931.00 2.47 LME期铅 2330.25 29.25 +1.27 2330.00 0.01 LME期镍 17432.00 52.00 +0.30 17060.00 2.18 LME期锡 24726.00 -299.00 -1.19 23400.00 5.67 LME期锌 2060.25 28.75 +1.42 2080.00 -0.95 上海期铝 15265.00 10.00 +0.07 15435.00 -1.10 上海期铜 58690.00 500.00 +0.86 57690.00 1.73 上海期锌 15485.00 120.00 +0.78 15625.00 -0.90 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

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