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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 16:01 BJT

金属期市: 中国买盘有限令期铜盘跌,日本央行刺激措施提供支撑

0702GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 8115.00 -18.00 -0.22 2.35

上海期铜 58810 +0.20 -0.00 ---

COMEX期铜 369.40 -1.10 -0.30 1.14

LME期铝 2074.00 -1.00 -0.05 0.14

上海期铝 15255 -10 -0.07 -0.59

LME期锌 2074.00 21.00 +1.02 0.51

上海期锌 15545 00 +0.00 0.00

LME期镍 17480.00 95.00 +0.55 1.89

LME期铅 2345.75 20.75 +0.89 0.25

上海期铅 15365.00 5.00 +0.03 0.75

LME期锡 24800.00 175.00 +0.71 5.98

LME/上海套利价差^ 454

注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格. (编译 蔡美珍/丁琦; 审校 王洋)

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